Feroz tangana en el Parlamento turco: a golpes y puñetazos por la jura de un nuevo ministro

El Parlamento turco ha parecido este miércoles un tremendo circo cuando se ha convertido en una feroz tangana de golpes y puñetazos cuando diputados de la oposición socialdemócrata y del partido islamista AKP, del presidente Recep Tayyip Erdogan, se han enzarzado al intentar los primeros evitar que el ministro de Justicia, Akın Gürlek, subiera al estrado a jurar su cargo.

Los legisladores del principal partido de la oposición, ocuparon en ese momento el estrado y entonces los islamistas intentaron desalojarlos para permitir que Gürlek subiera para cumplimentar la ceremonia. El presidente del Parlamento se vio obligado a suspender la sesión durante 15 minutos ante el violento espectáculo que se estaba produciendo.

El fondo de la pelea es que el CHP acusa a Gürlek de motivar investigaciones políticas contra el CHP cuando fue fiscal jefe de Estambul, entre ellas, las que han llevado a prisión a varios alcaldes de ese partido. Además, consideran que la decisión de Erdogan de nombrarlo ministro es inconstitucional, ya que Gürlek aún ejerce de fiscal, informa Efe.

El canal NTV News ha informado de que a uno de los diputados del CHP le rompieron la nariz durante la trifulca. Tras la pausa ordenada por el presidente del Parlamento, el nuevo ministro juró el cargo rodeado por diputados del partido de Erdogan.