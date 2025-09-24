El enfado de Erdogan: tuvo que esperar en la acera varios minutos hasta que pasara la comitiva de Trump

El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan ha sido retenido de forma momentánea este martes 23 de septiembre durante varios minutos en la acera de Naciones Unidas por motivos de seguridad para que pasara la comitiva del presidente de Estados Unidos Donald Trump. Ha sido un momento de evidente tensión en la Primera avenida de Manhattan en Nueva York, donde se ubica la sede de Naciones Unidas. Hasta allí se han desplazado más de 200 delegaciones internacionales para participar en el debate general de la Asamblea General de Naciones Unidos.

La Policía de Nueva York ha tenido al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, esperando varios minutos en la acera para dejar pasar a la comitiva del presidente de Estados Unidos Donald Trump. Las imágenes captadas por testigos muestran a Erdogan visiblemente molesto y confundido, mientras los agentes del NYPD (Policía de Nueva York por sus siglas en inglés) le bloqueaban el paso.

El incidente refleja no solo la prioridad otorgada a Trump en la logística de seguridad, sino también un momento incómodo para Erdogan, al que nadie de la comitiva de Trump saludó. La caravana de Trump, por su parte, avanzó sin retrasos, ignorando completamente al vehículo del líder turco.

HUMILIATION IN NEW YORK🚨 NYPD holds Erdogan back on the sidewalk, making him wait while Trump’s motorcade cruises by without a glance.

Nobody cares who he is, not the cops, not even Trump. Maybe he can whine about it in the Oval Office tomorrow. Not so important as he believes… pic.twitter.com/LaNor31IJX — Harry Theocharous (@TheocharousH) September 24, 2025

El martes por la noche 23 de septiembre se registró un incidente similar. Fue con el presidente de Francia Emmanuel Macron, el cual tuvo que caminar durante 30 minutos hasta la Embajada de Francia tras salir de la ONU. El tráfico estaba cortado para que pasase la comitiva del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Macron se lo tomó con humor y llamó por teléfono a Trump, y le dijo: «¿Cómo estás? ¡Adivina qué! Estoy esperando en la calle porque todo está bloqueado por ti».

La situación entre Trump y Erdogan se ha producido después de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, describiera como «muy fructífera» la reunión mantenida en Nueva York entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y líderes de países musulmanes sobre la situación en Gaza, celebrada al margen de la Asamblea General de la ONU.

Turquía, miembro de la OTAN, criticó duramente los ataques de Israel contra los terroristas de Hamás en la Franja de Gaza, a quienes Erdogan respalda, calificándolos de genocidio. El país ha suspendido todo comercio con Israel, ha pedido medidas internacionales en su contra y ha reclamado un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza.

Tras la reunión, Erdogan afirmó ante los periodistas que se publicará una declaración conjunta sobre el encuentro y expresó que está satisfecho con los resultados, aunque no ofreció más detalles sobre los acuerdos alcanzados.