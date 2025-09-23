La insólita llamada de Macron a Trump en pleno Nueva York porque la Policía le bloqueaba: «Adivina qué…»

Manhattan, donde el caos del tráfico es emblemático, ha sido escenario de episodio que mezcla diplomacia de alto nivel con un toque de comedia berlanguiana: la noche de este martes, durante la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente francés, Emmanuel Macron, se vio obligado a bajarse de su vehículo oficial y caminar unos 30 minutos hasta la embajada de Francia porque la Policía de Nueva York había cerrado las vías para el paso del convoy presidencial de Donald Trump, dejando al mandatario galo varado en plena acera.

Todo comenzó al anochecer, tras el discurso de Macron en la sede de la ONU. El presidente francés acababa de hacer un anuncio histórico: el reconocimiento formal de Palestina como Estado por parte de Francia, un gesto que generó tensiones inmediatas con aliados como Estados Unidos e Israel, quienes boicotearon la sesión.

Macron enfatizó: «Ha llegado el momento de poner fin a la guerra en Gaza, a las masacres y a la muerte», alineándose con una creciente presión europea por la paz en Oriente Medio.

Satisfecho con su intervención, Macron subió a su coche para dirigirse a la embajada en la Quinta Avenida, pero el trayecto se detuvo abruptamente a pocas cuadras de distancia. Un oficial de la Policía de Nueva York, visiblemente avergonzado, se acercó al vehículo blindado francés. «Lo siento mucho, señor presidente, todo está bloqueado en este momento. Hay un convoy presidencial en camino», le explicó, refiriéndose al imponente cortejo de Trump, que incluía una docena de vehículos, motocicletas policiales y el icónico The Beast, el auto blindado del líder estadounidense.

Estos cierres de tráfico son rutina durante la Asamblea General de la ONU cuando Nueva York acoge a más de 190 jefes de Estado y miles de delegados, convirtiendo la ciudad en un laberinto de seguridad extrema. La comisionada de policía describió la operación como «una de las más complejas de la historia», con avenidas enteras como la Primera Avenida cerradas y drones vigilando el cielo.

Frustrado, pero sereno, Macron descendió del auto y se acercó a la barricada metálica, negociando con el agente: «Si no ven el convoy, déjenme pasar. Tengo 10 personas conmigo y vamos a pie a la embajada».

Ante la negativa, Macron, conocido por su estilo directo y carismático, sacó su teléfono móvil en plena calle de Nueva York y marcó directamente el número de Trump. La llamada fue captada en un video viral grabado por el medio francés Brut y compartido millones de veces en redes sociales.

«¿Cómo estás? ¡Adivina qué! Estoy esperando en la calle porque todo está bloqueado por ti», bromeó Macron con una risa audible, apoyado en la valla mientras transeúntes neoyorquinos observaban atónitos.

Fuentes cercanas a la delegación francesa confirmaron que Trump estaba al otro lado de la línea, y la conversación derivó en un intercambio «cálido y amistoso» sobre temas como Gaza y posibles reuniones con Qatar.

Sin embargo, llamada no sirvio para mucho: Trump no alteró el itinerario, y Macron optó por continuar a pie con su equipo de seguridad.

El paseo improvisado por Manhattan duró media hora, convirtiéndose en un baño de multitudes espontáneo. Macron posó para selfis con admiradores, saludó a peatones y hasta permitió que un hombre lo besara en la frente, calmando a sus guardaespaldas con un «No se preocupen».