Al menos diez personas han sido asesinadas en una escuela de Canadá en un tiroteo, mientras que otras 20 han resultado heridas en la matanza. Un varón ha abierto fuego este martes en el centro educativo de Tumbler Ridge, a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver, según ha confirmado la policía. Entre los muertos se encuentra el autor de los hechos.

De la decena de víctimas halladas, las autoridades canadienses han detallado que seis han sido localizadas dentro de la escuela de secundaria, mientras que otros dos cuerpos se han encontrado en una vivienda cercana al centro. Una de las víctimas murió cuando se le trasladaba al hospital. Han sido asesinados tanto miembros del profesorado como alumnos, aunque se ha optado por lo revelar la identidad de los fallecidos.

Además, otras 25 personas presentan lesiones por las que han tenido que recibir asistencia médica en el centro local, y dos más han sido evacuadas en helicóptero por heridas de extrema gravedad. Los agentes siguen comprobando en viviendas de la localidad que no hay más víctimas, y han descartado la existencia de una segunda persona implicada en el tiroteo. El supuesto autor, un varón, se encuentra entre los cuerpos localizados dentro de la escuela, y todo indica que se habría suicidado.

«Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida», señaló la Policía Montada de la localidad, ubicada en el interior la provincia de Columbia Británica. Han detallado también que «todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura».

El tiroteo en la escuela de Canadá «es una tragedia inimaginable»

David Eby, premier de Columbia Británica, se ha referido a la masacre como una «tragedia inimaginable», y ha explicado que los hechos han causado un impacto devastador en la pequeña comunidad al oeste del país.

El gobierno provincial proporcionará todo el apoyo necesario a los afectados en los próximos días a este suceso traumático. «Nuestros corazones están en Tumbler Ridge», ha declarado Eby, que pretende visitar la localidad «lo más pronto posible» para reunirse con víctimas y familiares y coordinar el apoyo necesario.