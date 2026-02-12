Ya hay fecha para celebrar el Año Nuevo Chino en Palma. Será el 22 de febrero en el barrio de Pere Garau y la jornada festiva contará con una programación de actividades y música, que concluirá con el tradicional baile del dragón y un espectáculo de luces.

El Ayuntamiento de la capital balear, que dirige el alcalde Jaime Martínez, ha decidido declarar de interés municipal esta celebración, que se lleva a cabo desde 2016 y cada vez es más multitudinaria, al considerarla una iniciativa de gran valor y que fomenta el conocimiento mutuo.

Organizada por la Asociación China de Baleares (Achinib), los asistentes podrán disfrutar de música tradicional, talleres tradicionales y culturales, degustación de comida china y actividades infantiles.

🏮 Taller de fanalets – Any Nou Xinès Una activitat creativa per celebrar l’Any Nou Xinès fent fanalets i descobrint aquesta tradició a través del joc i la manualitat. 📅 Dissabte, 14 de febrer

🕚 11 h

📍 Biblioteca Encarnació Viñas

👦 A partir de 6 anys. pic.twitter.com/BqiUA45S6C — Ajuntament de Palma (@ajuntpalma) February 11, 2026

La jornada concluirá con el baile del dragón, que contará con actuaciones de baile folclórico, un concierto en directo y un espectáculo de luces.

Desde el Ayuntamiento de Palma esperan que la afluencia a la celebración del Año Nuevo Chino el próximo 22 de febrero sea similar a la de años anteriores. Con la declaración de interés municipal, el consistorio impulsa el plan de autoprotección de la fiesta, la coordinación en seguridad, así como otros servicios municipales.

Por su parte, Achinib reconoce que esta celebración en Palma es una oportunidad única para la asociación china en Baleares. «El Año Nuevo Chino se ha integrado exitosamente en la cultura local, recibiendo apoyo tanto de empresas como de instituciones», aseguran.

¿Qué animal corresponde al Año Nuevo chino 2026?

El calendario chino se organiza en ciclos de doce años y cada año está representado por un animal del zodiaco, combinado con uno de los cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal o agua. En 2026, el Año Nuevo Chino dará paso al Caballo de Fuego, un símbolo de vitalidad, determinación y entusiasmo.

Dentro de la astrología china, el caballo representa la libertad, el dinamismo y la búsqueda del éxito. Quienes nacen bajo este signo suelen destacar por su valentía, carisma y espíritu aventurero.

Al unirse con el elemento fuego, el año 2026 se anticipa como un periodo de transformación, creatividad e impulso renovado: un momento propicio para asumir retos, reinventarse y emprender nuevos proyectos tanto en el ámbito personal como profesional.

¿Cuándo empieza el Año Nuevo Chino 2026?

El Año Nuevo Chino 2026 comenzará el 17 de febrero y se alargará hasta el 5 de febrero del año que viene. Según el calendario tradicional chino, se entra de esta forma en el año 4724.

Millones de personas en todo el mundo celebran reuniones familiares, desfiles, bailes del dragón, rituales simbólicos para dejar atrás la mala suerte y decoran sus casas y calles con el color rojo, que está asociado a la prosperidad y la protección.