Cuándo es el Año Nuevo Chino 2026 en Madrid: qué es, fechas, dónde se celebra, actividades y cómo comprar entradas

En Madrid empieza a notarse el Año Nuevo Chino mucho antes de que llegue la fecha oficial. El barrio de Usera comienza a transformarse, ya que la ciudad entiende que febrero trae movimiento. La zona que muchos conocen como el Chinatown madrileño celebra cada año la llegada del nuevo año y aunque por el momento el ayuntamiento no ha anunciado fechas, sí que podemos avanzaros algunas de las actividades y también, si es necesario tener entrada.

El calendario lunar marca el 17 de febrero como inicio oficial del año aunque como ocurre todos los años las celebraciones del Año nuevo Chino en Madrid abarcarán varios días por lo que todo apunta a que de nuevo darán comienzo a principios de febrero para extenderse hasta el gran día. Entre las actividades, ya os avanzamos que volveremos a tener exposiciones, talleres, fuegos artificiales y como no, el gran desfile. Conozcamos más sobre lo que está por llegar y qué se sabe por el momento.

Cuándo es el Año Nuevo Chino en Madrid: fechas y qué día es

El Año Nuevo Chino 2026 se celebra el 17 de febrero, fecha marcada en el calendario lunar como inicio del nuevo ciclo. En Madrid, sin embargo, la fiesta no se limita a este día exacto. Lo habitual es que las actividades arranquen unos días antes y se prolonguen durante el fin de semana posterior. Las asociaciones, los centros culturales y el propio Ayuntamiento suelen repartir talleres, charlas y espectáculos a lo largo de casi diez días.

Para esta edición se espera que la celebración ocupe aproximadamente del 13 al 22 de febrero. El primer fin de semana suele ser más tranquilo, pensado para actividades de aforo pequeño y propuestas familiares. El grueso del público llega después, cuando se acerca el día 17 y la programación se traslada a la calle con desfiles, música y puestos de comida. El ambiente es muy distinto según el día que elijas, y eso también forma parte del encanto.

Un punto importante: el programa oficial no suele darse a conocer hasta la primera semana de febrero. Cada edición se organiza con muchas asociaciones implicadas y la agenda tarda en cerrarse, así que es normal que hasta esos días no haya una versión definitiva. Aun así, la estructura general se repite cada año, por lo que es fácil anticipar los momentos más señalados.

Actividades y programa del Año Nuevo Chino

Aunque el Ayuntamiento y las asociaciones publican el programa completo ya entrado febrero, hay dinámicas que se repiten porque son las que más público reúnen. La actividad que todo el mundo busca es el pasacalles, con dragones, leones, música en directo y grupos de danza tradicionales. Este desfile es el corazón de la celebración y suele recorrer varias calles del barrio antes de terminar en una plaza donde se concentra el espectáculo final.

En cuanto empieza la fiesta, la comida se vuelve uno de los grandes reclamos. No es una feria al uso, más bien un conjunto de puestos que las propias familias y asociaciones montan durante esos días. Cada uno ofrece algo distinto y eso hace que el recorrido sea casi una excursión por varias regiones de China sin salir del barrio. Hay fideos recién hechos, empanadillas caseras que desaparecen en minutos y algún dulce que solo aparece en estas fechas. La gente suele ir picando aquí y allá, sin prisas, porque forma parte de la experiencia.

El resto del programa se mueve por diferentes espacios del distrito y por centros culturales que colaboran cada año. Allí se organizan talleres, sesiones de cuentacuentos, pequeñas actuaciones musicales, exposiciones y pases de cine. Son actividades más tranquilas, pensadas para grupos pequeños, y por eso muchas veces requieren apuntarse antes. En cuanto se abre la inscripción suelen llenarse rápido, algo que ya es habitual en cada edición. Hasta la primera semana de febrero no se publica la agenda completa, así que por ahora solo se manejan ideas generales y la estructura típica de otros años.

Dónde se celebra el Año Nuevo Chino en Madrid

La celebración se vive sobre todo en Usera, barrio que se ha convertido en referencia de la comunidad china en Madrid y en escenario habitual del Año Nuevo Chino. Sus calles, comercios y plazas se llenan de farolillos y decoraciones rojas que marcan el inicio de la fiesta. Las actuaciones al aire libre, los puestos de comida y el gran pasacalles se concentran casi siempre en esta zona, especialmente en calles como Dolores Barranco, Nicolás Usera o Marcelo Usera.

Más allá del barrio, cada vez participan más espacios repartidos por la ciudad. En ediciones anteriores ha habido actividades en el Centro Cultural de China en Madrid, ciclos y talleres en centros culturales municipales y colaboraciones con entidades situadas fuera de Usera. Esto permite que la fiesta llegue a más gente y que quienes no puedan acercarse al barrio también tengan opciones para participar.

Cómo comprar entradas para las actividades del Año Nuevo Chino

La mayoría de actividades son gratuitas, especialmente las que se desarrollan en la calle. No se necesita entrada para ver el pasacalles, las exhibiciones o los puestos de comida. Eso sí, en los momentos de mayor afluencia los accesos se organizan con personal del distrito y conviene llegar con tiempo para encontrar un buen sitio.

Los talleres, conciertos en sala y actividades con aforo reducido funcionan de otra manera. En cuanto el Ayuntamiento o los centros culturales publican el programa, se habilitan enlaces para reservar gratuitamente o para comprar entradas en caso de que alguna actividad tenga coste. Las inscripciones suelen activarse pocos días antes del inicio de la celebración y se completan muy rápido.