Trump invita a Sánchez a formar parte su Consejo de Paz, pero aún está meditando si acepta
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha invitado formalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que España forme parte del Consejo de Paz para Oriente Medio, una iniciativa impulsada por el mandatario estadounidense, en principio, para Gaza, pero que busca contribuir a los esfuerzos de paz en toda la zona, no sólo en la Franja, para promover la resolución de conflictos a escala internacional, según reza en los estatutos del Consejo conocidos el pasado lunes. En realidad, Trump ambiciona que sea el germen de una nueva ONU.
Según fuentes de Moncloa Pedro Sánchez ha recibido la carta de invitación de Trump y está estudiando la propuesta de integrar dicho Consejo de paz. No hay confirmación de aceptación ni rechazo definitivo aún. El ingreso en el Consejo de Paz de Trump implica analizar condiciones como un posible pago de 1.000 millones de dólares para un asiento permanente (requisito reportado para algunos miembros).
Este Consejo, presidido de por vida por Trump, busca incluir a líderes mundiales para garantizar seguridad, desarme y reconstrucción en Gaza tras el acuerdo de paz impulsado por EEUU en 2025. Críticos lo ven como un intento de ningunear a la ONU, mientras que sus defensores lo presentan como un enfoque pragmático y efectivo.
Consejo de Paz para Gaza
Presidido por Trump, es el gobierno de facto para Gaza en esta fase y está compuesto por «líderes con experiencia en diplomacia, desarrollo, infraestructura y estrategia económica», según la Administración Trump. Los miembros designados son:
- Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU,
- Steve Witkoff, enviado especial de EEUU al Medio Oriente.
- Jared Kushner asesor y yerno de Trump.
- Tony Blair, ex primer ministro británico.
- Marc Rowan, director ejecutivo de Apollo Global Management.
- Ajay Banga, presidente del Banco Mundial.
- Robert Gabriel, viceconsejero de Seguridad Nacional de EEUU.
Hay países y líderes que ya han aceptado formalmente unirse (como miembros fundadores o participantes clave
- Israel. Benjamin Netanyahu ya ha aceptado.
- Emiratos Árabes Unidos.
- Marruecos. El rey Mohamed VI aceptó como miembro fundador.
- Bahréin.
- Arabia Saudí
- Egipto
- Jordania
- Turquía
- Qatar
- Indonesia
- Pakistán
- Hungría
- Kazajistán
- Azerbaiyán
- Armenia
- Argentina (Javier Milei)
- Bielorrusia
- Vietnam
- Uzbekistán
- Kosovo
- Paraguay.
Se estima que alrededor de 35-59 países han recibido invitaciones, y más de 20-25 ya han aceptado en distintos grados.
Otros como Francia, Noruega, Suecia, Alemania o el Reino Unido han rechazado o expresado serias dudas, priorizando la ONU. Invitados notables incluyen a Putin y al Papa Léon XIV.