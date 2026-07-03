La hermana del secretario general de la Diputación de Sevilla obtuvo una plaza fija en Prodetur en 2023

La empresa pública Prodetur, dependiente de la Diputación de Sevilla, resolvió en julio de 2023 el proceso extraordinario de estabilización de parte de su plantilla. Una convocatoria en la que María Lourdes Fernández-Figueroa Guerrero, hermana del actual secretario general de la institución provincial, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, obtuvo una plaza fija como técnico de grado medio.

La adjudicación figura en la resolución definitiva del procedimiento, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de las convocatorias impulsadas por la sociedad pública para reducir la temporalidad de su plantilla. Con este nombramiento, María Lourdes Fernández-Figueroa pasó a formar parte del personal fijo de Prodetur.

Fernando Fernández-Figueroa ocupa desde el año 1997 el cargo de secretario general de la Diputación de Sevilla, puesto desde el que ejerce como máximo responsable de la fe pública y del asesoramiento jurídico de la institución. Entre sus funciones se encuentran la supervisión de la legalidad de los acuerdos adoptados por los órganos de Gobierno y la emisión de informes en aquellos asuntos que así lo requieran, desempeñando un papel clave dentro del funcionamiento administrativo de la Diputación. Además de este puesto, Fernández-Figueroa ocupa la secretaría del Consejo de Administración de Prodetur, empresa que, hace dos años, hizo fija a su hermana como técnico.

La plaza obtenida por María Lourdes Fernández-Figueroa formó parte del proceso extraordinario de estabilización del empleo público impulsado en toda España tras la aprobación de la Ley 20/2021. Esta norma obligó a las administraciones y entidades públicas a reducir los elevados índices de temporalidad existentes en sus plantillas. Para ello se convocaron procesos específicos destinados a consolidar puestos ocupados durante años por personal temporal.

En el caso de Prodetur, el procedimiento incluyó distintas categorías profesionales y culminó con la publicación de la resolución definitiva en julio de 2023, en la que aparecía la relación de aspirantes que obtuvieron plaza. Entre ellos figuraba María Lourdes Fernández-Figueroa, adjudicataria de una de las 48 plazas de técnico de grado medio.

La resolución por la que se formalizó la contratación como personal laboral fijo de los aspirantes seleccionados fue firmada por la socialista Manuela Cabello González. Por aquel entonces, Cabello ocupaba el cargo de vicepresidenta del Consejo de Administración de Prodetur y, de igual forma, la alcaldía de Aznalcazar, que también ostenta en la actualidad.

¿Qué funciones tiene Prodetur?

Prodetur, por su parte, es una sociedad mercantil íntegramente participada por la Diputación de Sevilla, cuya actividad se centra en la promoción turística de la provincia y en el impulso del desarrollo económico de los municipios sevillanos. Además de promocionar el destino Sevilla, la empresa pública gestiona programas de apoyo a empresas y emprendedores, iniciativas de formación, proyectos financiados con fondos europeos y actuaciones dirigidas a favorecer la actividad económica y la creación de empleo en el ámbito provincial.