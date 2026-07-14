De dónde es Iván Barton, el árbitro del España – Francia del Mundial 2026

El partido entre España y Francia de semifinales del Mundial 2026 es arbitrado por Iván Barton, un colegiado de 35 años que tiene con este encuentro su cuarta participación en el torneo. Barton, uno de los árbitros más utilizados por la FIFA, es de El Salvador.

El trencilla, que suele arbitrar en la liga salvadoreña, fue elegido por la FIFA para arbitrar este importante partido de semifinales del Mundial 2026. Es, hasta ahora, el encuentro más importante de todos los que ha dirigido en su carrera. Es habitual que Iván Barton arbitre grandes partidos de fútbol, pero a nivel de su confederación, que es la Concacaf, que engloba a América del Norte y Central.

Allí dirige partidos de la Liga de las Naciones de selecciones de CONCACAF, también las principales competiciones de clubes de esa confederación o la Copa Oro, el equivalente a la Eurocopa de allí. También estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021) o en el anterior Mundial, el de Qatar 2022.

Iván Barton es de El Salvador. Concretamente, nació en la ciudad de Santa Ana, al oeste del país. Lo hizo el 27 de enero de 1991. Es habitual de la liga salvadoreña de fútbol -de la que este año fue sancionado por un mal arbitraje en uno de los partidos más importantes de ese torneo- y también internacional desde 2018.

El España – Francia de semifinales del Mundial es el cuarto encuentro que arbitra Iván Barton en este torneo. Hasta ahora, ha dirigido tres: Turquía – Paraguay y Japón – Suecia de fase de grupos y Suiza – Colombia de octavos de final.

España y Francia se miden en el Estadio de Dallas en la primera semifinal del Mundial 2026. Las dos selecciones europeas, que ya se midieron en la última Eurocopa en semifinales, buscan el pase para la gran final del torneo, que se jugará el próximo domingo, 19 de julio, en Nueva York. Para ello, Iván Barton, que mide 1,69 metros, dirige este partido de fútbol.