Bellerín: «El fútbol es una industria heteropatriarcal y yo abandero una causa que no es mía, la homofobia»

Héctor Bellerín ha vuelto a dar que hablar tras una de sus reflexiones en su última entrevista, asegurando que el fútbol es una «industria heteropatriarcal», entre otras cosas. El lateral derecho del Real Betis, siempre reivindicativo en temas que considera importantes, considera que el deporte rey está «encerrado en una burbuja» en lo que se refiere a la homosexualidad, y deja claro que nunca jugaría en Arabia Saudí.

El jugador catalán cree que debería haber más compañeros como él, futbolistas de élite que alzaran la voz y pelearan públicamente por causas como las que él defiende: «Debería haber más y entiendo por lo que no los hay. A los jugadores se nos mide a edades muy tempranas. No puedes tener tus ideas políticas con 18 años. Podría haber más formación. Más allá de estar de un lado o de otro, echo en falta valentía por parte de compañeros. Es una responsabilidad».

«¿Homofobia? Solo decimos lo evidente. Me pidieron que hiciera un documental y dije que fueran club por club preguntando quién quería hablar de este tema. Estoy siendo abanderado de una causa que no es mía. Yo no formo parte de ese colectivo. Es una responsabilidad que no es mía. En el fútbol se nos moldea de una forma muy específica. El fútbol es una industria heteropatriarcal. No hay una visión más allá del futbolista, del hombre. Estamos encerrados en esa burbuja», añade Bellerín en El Larguero de la Cadena Ser.

Bellerín y Arabia Saudí

Un Héctor Bellerín que deja muy claro que no va a jugar en Arabia Saudí, aunque no tuviera equipo en alguna ocasión y le llamaran: «¿Jugar en Arabia Saudí? Los que me conocen ya saben. En Sevilla hay buenas pachangas… Hay motivos específicos por los que se hacen esos movimientos, yo entiendo a la gente, pero no estoy en esa posición, no me representa, no es algo que necesite ni que me atraiga. Hay otras experiencias que me harían más ilusión, como el fútbol sudamericano antes que Arabia. Pocas veces hay motivos emocionales detrás del fútbol».

En cuanto a que la Supercopa de España se juegue allí, Bellerín lo ve así: «Al final no soy yo el que manda. El tomar decisiones que me gustaría haría que yo no estuviera en la élite. Para estar en la élite y alzar la voz representando voces que no están representadas, tengo que tomar decisiones que no son las que queremos. Formamos parte de un sistema. Cuando uno es joven siente que puede cambiar el mundo. Siempre hay algo por lo que reivindicar y los futbolistas no hacemos lo suficiente. Yo estoy ahí para eso. Dejar de estar en esos lugares haría que se escuchara menos».

Un Héctor Bellerín que es muy feliz en el Real Betis, donde tiene contrato hasta el año 2028, y no duda en admitir que le gustaría retirarse en el club verdiblanco, aunque sabe que no es fácil: «Tengo muchas inquietudes al margen de jugar. Yo estaré hasta que el Betis me quiera. La alegría es conseguir retos aquí y vivir experiencias como las de los últimos años. El tener la sensación de arraigo me genera mucho porque es el lugar donde quiero estar».