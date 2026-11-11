En redes sociales

Borja Iglesias rompe su silencio para aplaudir el perdón de Broncano a su público tras la entrevista a Abascal

El delantero del Celta de Vigo ha dejado claro en muchas ocasiones su animadversión a VOX

También ha hecho una buena amistada con el presentador de TVE

Borja Iglesias calla ante la invasión de Ceuta y se lo recuerdan en redes: «No tienes vergüenza ni la conoces»

Borja Iglesias
Borja Iglesias con el Celta de Vigo. (Getty)
Luis Cobos
  • Luis Cobos
  • Jerezano con sangre madrileña. Redactor de deportes. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Amante del fútbol por encima de todo.

Borja Iglesias, que calló tras la terrible invasión a Ceuta en sus redes sociales, ha roto su silencio de opinión política en su cuenta para aplaudir el perdón de David Broncano a su público de La Revuelta tras la entrevista a Santiago Abascal.

Desde el pasado 4 de octubre, cuando Borja Iglesias citó un mensaje que decía «casa para todo el mundo», el jugador del Celta de Vigo no había utilizado su cuenta de X para mencionar algún tema relacionado con la política de nuestro país. Es muy habitual que lo haga para alabar a la izquierda y este miércoles ha roto su silencio.

Borja Iglesias ha aplaudido las palabras de David Broncano pidiendo perdón al público habitual de La Revuelta por no dejarle entrar durante la entrevista a Santiago Abascal en TVE. 

Estas fueron las palabras de Broncano que ha aplaudido el delantero español: «Quería pedir perdón a nuestro público de verdad. Hacía tiempo que no estaba tan triste con nada. Soy consciente de que no estuve a la altura de lo que merece la televisión pública. La cagué tremendamente. Pensaba que si venían con el público habitual, podría provocar que me aplaudieran mucho»

No es ninguna sorpresa que Borja Iglesias aplauda la figura de David Broncano para oponerse frontalmente a VOX. Todo el mundo conoce la amistad que le une al presentador de televisión y la animadversión que le tiene a este partido político. También la ideología que tiene el jugador del Celta de Vigo es de sobra conocida.

Las redes sociales le han criticado duramente a Borja Iglesias que salga a aplaudir estas palabras de Broncano tras la entrevista al líder de VOX y que en cambio no diese su opinión sobre el terrible accidente ferroviario de Urda sucedido hace dos semanas y que ha dejado 69 víctimas mortales. 

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