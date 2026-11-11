Borja Iglesias rompe su silencio para aplaudir el perdón de Broncano a su público tras la entrevista a Abascal

Borja Iglesias, que calló tras la terrible invasión a Ceuta en sus redes sociales, ha roto su silencio de opinión política en su cuenta para aplaudir el perdón de David Broncano a su público de La Revuelta tras la entrevista a Santiago Abascal.

Desde el pasado 4 de octubre, cuando Borja Iglesias citó un mensaje que decía «casa para todo el mundo», el jugador del Celta de Vigo no había utilizado su cuenta de X para mencionar algún tema relacionado con la política de nuestro país. Es muy habitual que lo haga para alabar a la izquierda y este miércoles ha roto su silencio.

Borja Iglesias ha aplaudido las palabras de David Broncano pidiendo perdón al público habitual de La Revuelta por no dejarle entrar durante la entrevista a Santiago Abascal en TVE.

Estas fueron las palabras de Broncano que ha aplaudido el delantero español: «Quería pedir perdón a nuestro público de verdad. Hacía tiempo que no estaba tan triste con nada. Soy consciente de que no estuve a la altura de lo que merece la televisión pública. La cagué tremendamente. Pensaba que si venían con el público habitual, podría provocar que me aplaudieran mucho»

👏🏽👏🏽👏🏽 — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) November 11, 2026

No es ninguna sorpresa que Borja Iglesias aplauda la figura de David Broncano para oponerse frontalmente a VOX. Todo el mundo conoce la amistad que le une al presentador de televisión y la animadversión que le tiene a este partido político. También la ideología que tiene el jugador del Celta de Vigo es de sobra conocida.

Las redes sociales le han criticado duramente a Borja Iglesias que salga a aplaudir estas palabras de Broncano tras la entrevista al líder de VOX y que en cambio no diese su opinión sobre el terrible accidente ferroviario de Urda sucedido hace dos semanas y que ha dejado 69 víctimas mortales.