La mujer de Abascal, Lidia Bedman, denuncia amenazas de muerte a su familia: «Fachas, hijos de puta, hay que eliminarlos»

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Lidia Bedman ha dicho basta. La influencer ha denunciado públicamente las amenazas de muerte que está recibiendo a través de sus redes sociales, las cuales no solo van dirigidas contra ella, sino también contra su marido, Santiago Abascal, y los tres hijos que tienen en común. Una situación de extrema gravedad ante la que ha decidido no quedarse callada, sacando a la luz algunos de los mensajes que recibe y alzando la voz para poner freno a unos ataques que, según comenta, han traspasado los límites.

«Menudas palabras más bonitas que me escriben», comenzaba a decir antes de publicar los mensajes explícitos que ha recibido, donde se leen insultos y referencias a asesinatos. «A ver si os meten un tiro en la cabeza a cada uno», «Ojalá vuelva ETA a poner a este tipo en su fosa», «Ojalá le hagan un Charly Kirk a este hijo de puta», «A ver si le meten un tiro a los dos en la nuca, como hacía Franco», «Hija de puta, fascista», «Abascal, asesino», «Subnormal», «Facha pobre», «Hay que eliminarlos», «Pero qué facha eres», se puede leer en algunos de los comentarios.

Cansada de recibir este tipo de mensajes, Bedman ha contestado a cada uno de ellos con un contundente comunicado. «Que me insultes me da exactamente igual. No voy a perder el tiempo con insultos ni provocaciones. Pero que amenaces de muerte a mis hijos, a mi marido y a mí es algo que va mucho más allá de cualquier límite», señalaba.

Cabe destacar que no es la primera vez que Lidia expone públicamente los mensajes de insultos que recibe diariamente en el universo 2.0. En 2019, justo después de las elecciones generales que se celebraron en nuestro país, compartió una fotografía en la que aparecía junto a su marido y se mostraba visiblemente orgullosa de su trabajo. Sin embargo, el post no sentó del todo bien a los internautas y enseguida acumuló numerosas amenazas y críticas. «Ojalá te violen, ojalá violen a tus hijos, puta guarra. Gora ETA», rezaba uno de los comentarios.

Lejos de mantenerse en silencio, Lidia volvió a salir en defensa de su familia. «La educación y el respeto son algo que algunos nunca aprendieron, ni son capaces de aprender. ¿Cómo llamamos a este linchamiento? ¿Violencia feminista? Porque la gran mayoría que me insulta con ese odio son mujeres. Gracias a Dios he recibido cientos de mensajes muy bonitos de gente educada, algunos de los cuales no son votantes de mi marido, pero estaban con los pelos de punta por ese odio hacia mi familia», expresó por aquel entonces Bedman.