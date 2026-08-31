Rodrigo Sorogoyen (44 años), director, sobre trabajar con Javier Bardem: «Había un miedo y un respeto que espero haber podido disimular»

Ganador de seis premios Goya, nominado en los Oscar gracias al cortometraje Madre y seleccionado para competir por la Palma de Oro en Cannes por El ser querido (su última película), Rodrigo Sorogoyen es uno de los cineastas patrios que lideran a toda una nueva generación de directores cargados de talento. Junto a perfiles como Oliver Laxe, Los Javis o Carla Simón, entre otros, los largometrajes y series del autor madrileño llevan años elevando el techo de nuestro cine, generando un estilo que siempre se ha caracterizado por una profunda cercanía hacia el realismo y unos diálogos orgánicos que sacaban lo mejor de cada actor. Y si a esa habilidad se le suma la presencia de intérpretes como Javier Bardem y Victoria Luengo, el resultado parecía previsible: un explosivo ejercicio de tensión, silencios en el que es, por derecho propio, el mejor tándem actoral del 2026.

Sorogoyen ha trabajado con los mejores actores de la industria nacional. Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Bárbara Lennie, Luis Zahera y Raúl Arévalo han entonado esos magníficos guiones escritos a cuatro manos junto al dúo creativo del director en el campo del libreto, Isabel Peña. Sin embargo, hasta El ser querido, el realizador de As bestas (2022) no había contado con la presencia de una figura tan internacionalmente reconocida como la del ganador del Oscar por No es país para viejos (2007). En la cinta, Bardem da vida a Esteban Martínez, un aclamado director de cine que vuelve a España para dirigir su nueva película, contratando por el camino a su hija Emilia (Luengo), con la que mantiene una relación distante, para uno de los papeles principales. Pero, ¿cómo fue para Sorogoyen trabajar con Bardem? En una reciente entrevista ha hablado de esta nueva asociación, su trayectoria profesional y de la militancia política que hay presente en el cine de nuestro país.

Sorogoyen tenía mucho respeto por dirigir a Bardem

En su entrevista con Alberto Moreno para Vanity Fair, Sorogoyen fue preguntado por cómo de diferente era trabajar con Bardem, respecto a la colaboración con otros iconos del cine español:

«Nos tenemos ahora mucho cariño, nos tenemos mucha admiración después de haber trabajado juntos. Para mí, evidentemente, había un miedo y un respeto que espero haber podido disimular, como siempre que entablas una relación profesional».

En la charla también hubo tiempo para hablar del abuelo del director, Antonio del Amo, quien dirigió El pequeño ruiseñor (1957) y falleció cuando Sorogoyen tenía 10 años. El responsable de Stockholm (2013) reveló que hace poco su terapeuta le dijo que era director de cine por la trágica desaparición de Del Amo, como una «especie de recompensa» hacia su madre.

En el futuro, una posible película sobre la Guerra Civil

En su conversación con Moreno, Sorogoyen no pudo dar ninguna primicia sobre su siguiente proyecto. Pero aseguró que para él, el tema de la Guerra Civil era «primordial», aunque el principal problema era la necesidad de cubrir un gran presupuesto.