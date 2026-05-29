Estas son las mejores sandalias para pies anchos o delicados: cómodas como las de ortopedia, respetan la pisada y cuestan 20 euros

Durante años, encontrar un calzado de verano realmente cómodo para personas con pies anchos parecía casi una misión imposible. Quienes necesitaban espacio extra en la horma terminaban enfrentándose siempre al mismo problema: o elegían diseños poco atractivos y demasiado asociados al calzado sanitario, o apostaban por modelos más modernos que acababan convirtiendo cualquier paseo en una tortura.

Según nuestros datos, esta temporada la situación ha dado un giro inesperado y la comodidad ha dejado de estar reñida con la estética. Las sandalias funcionales se han abierto paso entre las principales tendencias del verano y lo han hecho de una forma silenciosa, pero contundente.

El resultado son modelos sencillos, versátiles y fáciles de combinar que recuerdan a ciertos clásicos cómodos de toda la vida, aunque reinterpretados con una estética mucho más actual.

Un cambio muy necesario

El cambio responde también a una nueva manera de entender la moda. Durante mucho tiempo, la prioridad parecía estar únicamente en la apariencia, aunque eso implicara soportar rozaduras, presión constante o plantillas imposibles de aguantar durante más de unas horas.

Ahora, en cambio, el consumidor busca equilibrio. Se valora que el zapato acompañe el ritmo cotidiano sin convertirse en una molestia permanente, especialmente en los meses de más calor, cuando el pie tiende a hincharse y cualquier pequeño roce termina multiplicándose.

Entre las propuestas que más interés están despertando destacan unas sandalias minimalistas de precio asequible que se han convertido en una de las compras más comentadas de la temporada.

Muchas personas que normalmente evitan las sandalias planas por falta de soporte aseguran que este modelo consigue una pisada mucho más estable y natural que la mayoría de opciones convencionales.

La amplitud de la horma

Uno de los aspectos más valorados es la amplitud de la horma. A diferencia de otros diseños que aprietan los dedos o marcan el empeine tras unos minutos caminando, estas sandalias permiten que el pie se apoye de forma relajada. Las tiras sujetan sin ejercer presión excesiva y el conjunto transmite una sensación ligera, casi como si apenas se llevara calzado.

Ese efecto se debe en parte al peso reducido de los materiales. En verano, cuando se pasan horas fuera de casa o se camina más de lo habitual, cualquier elemento rígido termina resultando incómodo. Por eso, la ligereza se ha convertido en un factor determinante para quienes priorizan el confort diario.

Un acabado perfecto

Otro detalle importante está relacionado con el acabado exterior. Aunque se trata de un material sintético, presenta una textura flexible y suave que se adapta bien al movimiento del pie. Ese tipo de acabado evita las típicas rozaduras que aparecen con algunos modelos económicos, especialmente en la zona de los dedos o alrededor del tobillo.

Además, visualmente encajan perfectamente con la tendencia actual de líneas limpias y estética relajada. No tienen elementos recargados ni detalles excesivamente deportivos. Su diseño apuesta por formas simples y tonos fáciles de integrar en el armario de verano, lo que permite utilizarlas tanto en situaciones informales como en contextos más arreglados.

Precisamente ahí reside otra de las claves de su éxito: la versatilidad. Este tipo de sandalia funciona con vestidos fluidos, conjuntos de lino, pantalones amplios o incluso prendas vaqueras más desenfadadas. La idea de reservar el calzado cómodo únicamente para ocasiones concretas parece haber desaparecido. Ahora se busca un zapato capaz de acompañar cualquier plan del día sin necesidad de cambiar de estilo.

En el interior es donde realmente se aprecia el trabajo orientado al bienestar del pie. La plantilla incorpora un soporte diseñado para adaptarse a la forma natural de la pisada. Esa estructura ayuda a repartir mejor el peso corporal y reduce la sensación de cansancio tras varias horas caminando.

Comodidad y diseño a partes iguales

El arco plantar recibe una sujeción suave que evita tensiones innecesarias y mejora la comodidad general. No se trata de una sandalia técnica ni de un modelo médico, pero sí de un diseño pensado para respetar el movimiento natural del pie sin obligarlo a mantenerse en posiciones forzadas.

Otro de los elementos prácticos es el sistema de ajuste. En lugar de recurrir a hebillas metálicas o cierres complicados, incorpora una banda elástica que facilita poner y quitar el zapato en pocos segundos. Ese detalle aporta comodidad adicional en el día a día y evita presiones innecesarias en el empeine.

La suela, completamente plana pero ligeramente elevada, también contribuye a la sensación de descanso. En un momento en el que muchas personas priorizan el bienestar frente a tendencias incómodas, este tipo de diseños han encontrado el momento perfecto para consolidarse.

El precio es otro de los factores que más ha sorprendido. En un mercado donde el calzado cómodo suele asociarse a importes elevados, la aparición de modelos asequibles con características ergonómicas está generando un notable interés entre los consumidores.

Los colores disponibles también juegan un papel importante. Aunque los tonos neutros continúan dominando gran parte de las colecciones estivales, algunos acabados en azul suave están ganando protagonismo por su capacidad para aportar frescura sin resultar difíciles de combinar.