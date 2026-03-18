Previsión AEMET: Andalucía con nubes y lluvias en el oeste, temperaturas estables y vientos moderados

Hoy, 18 de marzo de 2026, en el conjunto del territorio andaluz se prevén intervalos de cielos nubosos, especialmente en la mitad occidental, donde se esperan precipitaciones débiles a moderadas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas se mantendrán estables en el litoral mediterráneo y descenderán en el resto de la comunidad. Los vientos serán moderados, con componente sur en el tercio occidental y este en el resto.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 18 de marzo

Lluvias matutinas y viento fresco por la tarde en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy promete ser un desafío para los paraguas. Con una probabilidad de lluvia que se siente inminente, especialmente durante la mañana y la tarde-noche, los chubascos podrían hacer acto de presencia, dejando el ambiente algo pesado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 24 grados, pero la sensación térmica podría elevarse hasta los 23, haciendo que el aire se sienta más cálido de lo que realmente es.

A medida que avanza el día, el viento del sur soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría añadir un toque de frescura a la atmósfera. Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, aunque la posibilidad de lluvia persistirá. Con el sol asomándose tímidamente a las 7:30 y despidiéndose a las 19:33, los sevillanos tendrán un día lleno de contrastes, donde la lluvia y el viento se entrelazan con momentos de luz.

Córdoba: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 7. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva, alcanzando un 90% por la tarde-noche, mientras el viento del noreste sopla a 10 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un leve ascenso en la temperatura máxima que llegará a los 21 grados. Sin embargo, la humedad, que puede alcanzar hasta el 90%, hará que la sensación térmica sea más intensa. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que las lluvias podrían ser intensas y el viento, fuerte.

En Huelva, cielos alternando nubes y claros

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos que alternarán entre nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 19 grados y aunque hay posibilidad de algunas lluvias, estas serán ligeras y no afectarán significativamente el día.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para salir a disfrutar de la ciudad.

Cielo cubierto y lluvias matutinas en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% hasta el mediodía, lo que sugiere que la mañana será muy húmeda y pesada, con temperaturas que rondan los 14°C. El viento soplará del sur a una velocidad media de 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, así que se recomienda precaución. A medida que avance la jornada, la lluvia dará paso a un cielo más despejado por la tarde, aunque la probabilidad de lluvia se reduce a solo un 10%.

La temperatura máxima alcanzará los 19°C, mientras que la mínima se mantendrá en 13°C, lo que hará que la sensación térmica se sienta un poco más fresca, especialmente al inicio del día. Con el sol saliendo a las 07:32 y poniéndose a las 19:34, Cádiz disfrutará de más de 12 horas de luz, permitiendo que la tarde se sienta más agradable a pesar de la humedad que persistirá.

Jaén: cielo nublado y posibilidad de lluvia

La mañana en Jaén se presenta con un cielo parcialmente nublado y una temperatura fresca que ronda los 9 grados. A medida que avanza el día, se espera que el tiempo se mantenga inestable, con una probabilidad de lluvia que podría sorprendernos en cualquier momento, especialmente hacia la tarde-noche. Con temperaturas que alcanzarán los 19 grados, es recomendable llevar un abrigo ligero y un paraguas a mano, ya que las ráfagas de viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fresca.

Cielos cubiertos y chubascos matutinos en Málaga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco y húmedo, con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían hacer acto de presencia, mientras el cielo se mantendrá cubierto en un 44%. La tarde, sin embargo, promete ser más tranquila, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán los 20 grados, ofreciendo un contraste agradable.

Con el viento soplando del este a una velocidad moderada de 10 km/h, se recomienda llevar paraguas si se planea salir por la mañana. A medida que el día avance, la probabilidad de lluvia disminuirá, permitiendo disfrutar de una noche serena y sin precipitaciones, ideal para pasear por la ciudad.

Granada: cielos cubiertos y probabilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 8 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se incrementa, especialmente hasta el mediodía, lo que sugiere que es mejor llevar un paraguas. Por la tarde, el cielo se despejará un poco, pero las temperaturas no superarán los 19 grados. Es recomendable vestirse en capas y no olvidar un abrigo ligero, ya que la noche traerá de nuevo un ambiente fresco.

Almería: cielo despejado con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 11°C. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 21°C por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el sur a 10 km/h, aportando una agradable sensación térmica.

Sin embargo, se prevén chubascos intermitentes desde media mañana, por lo que es recomendable llevar un paraguas si planeas salir. La tarde se presentará más estable, con cielos despejados y una humedad que descenderá hasta el 20%, ideal para disfrutar de un atardecer que se asomará a las 19:19.