Ayuso sueña con unos Juegos Olímpicos en Madrid aunque las manifestaciones de la Vuelta «ayudan poco»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo durante la carrera popular Madrid corre por Madrid 2025 que peleará por unos Juegos Olímpicos en la capital de España. Sin embargo, Ayuso ha reconocido también que las manifestaciones de los radicales propalestinos en la Vuelta a España «han ayudado bastante poco».

«Vamos a pelear los Juegos Olímpicos. Es verdad que lo sucedido con la Vuelta ha ayudado bastante poco porque, además, ha habido uniones de deportistas y federaciones internacionales que nos han dicho que el espíritu y la carta olímpica cayeron en pedazos el otro día», ha manifestado este domingo desde la carrera popular Madrid corre por Madrid 2025.

No obstante, Díaz Ayuso ha recalcado que Madrid «tiene muchísimo hecho» con el Eurobasket, la National Football League (NFL) o grandes eventos de «toda magnitud» que «demuestran que Madrid está preparada para acoger los eventos más complejos y atrayendo nacionalidades de todo el planeta».

«Somos deportivos y deportistas, en todos los pueblos, en todos los distritos cada vez se practican más deportes, hay mejores instalaciones, lo tenemos todo para los Juegos Olímpicos, así que ojalá vengan un día con nosotros», ha subrayado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid pondrá todo de su parte para que la capital de España acoja unos Juegos Olímpicos en el futuro, aunque es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el que debe presentar la candidatura olímpica. Ya lo intentaron sus antecesores en 2012, 2016 y 2020, todas sin éxito. Gallardón y Ana Botella lucharon por el sueño de que Madrid fuera sede unos JJOO. En las tres votaciones, la capital fue una de las finalistas, pero en todas acabó perdiendo.

No obstante, el sueño de Madrid sigue estando más vivo que nunca. En aquel momento contaban con La Peineta como principal baza, pero ahora ese estadio ha pasado a ser la sede de los partidos del Atlético de Madrid, por lo que no hay estadio olímpico. Este anuncio de Ayuso deja a las claras que la capital de España reactiva su sueño de volver a luchar por tener unos Juegos. Aunque lo ocurrido en la Vuelta no ayuda, la presidenta reconoció que están preparados para acoger eventos de esta magnitud y harán todo lo posible por conseguirlo.