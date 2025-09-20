Pedro Sánchez y su papel higiénico

Un turista español, Patxi López (nada que ver con el político), encontró, en una tienda de Nápoles, rollos de papel higiénico con la cara de Pedro Sánchez y de otros políticos al precio de un euro cada rollo de papel. Esta noticia ya fue recogida por OKDIARIO el pasado 21 de mayo.

Y recordando esta noticia, me vino a la mente Michelle Obama, la que fuera primera dama de Estados Unidos a lo largo de ocho años (del 20 de enero de 2009 al 20 de enero de 2017), quien, en sus memorias con el título de Mi historia (Plaza y Janes), hablaba de cómo «todos los meses recibíamos una factura desglosada y detallada que incluía hasta… los rollos de papel higiénico que habíamos utilizado». Me hago la siguiente y «muy profunda reflexión»: ¿Pagará Pedro Sánchez de su bolsillo los que consume él, su esposa Begoña Gómez, sus hijas Carlota y Ainhoa Sánchez Gómez, parece que también su hermano, que ha vivido camuflado durante bastante tiempo en La Moncloa, amén del resto de su familia cuando le visitan?

El papel higiénico, delgado y absorbente, generalmente de celulosa, que se usa para el aseo íntimo después de la micción o defecación, fue inventado en 1857 por el norteamericano Joseph Gayetty para sustituir las hojas del incómodo periódico. Su formato más común es el de un rollo que se suele comercializar en mercados, supermercados y en grandes superficies.

Volviendo al tema de la entradilla, un turista español encontró en una tienda de Nápoles, la ciudad italiana donde el arte callejero y la sátira van de la mano, un producto que le dejó boquiabierto: papel higiénico estampado con el rostro del presidente… Pedro Sánchez. «El comerciante asegura que la imagen de Pedro Sánchez en cada rollo de papel asegura que comprar este original souvenir es la excusa perfecta para bromear en las reuniones familiares y en las sobremesas». Según el turista que lo descubrió, reconoció que «no se merece menos este hombre». ¡Hasta con el culo lo conocerán!

El rosco de la reina Isabel

Y según mi amiga y compañera Pilar Eyre, cada vez que Felipe y Letizia acuden a cualquier acto, el servicio de protocolo hace una petición que se tiene que cumplir a rajatabla. Antes de que comience el evento, los reyes tienen que ir al baño, un baño para ellos solos. Normal.

Como normal consideraba el protocolo británico que la reina Isabel viajara con su tetera, su jarra, su té, su agua de Malvern para las indisposiciones estomacales, su azúcar Barley para las náuseas, su caja de píldoras homeopáticas, su almohada de plumas y… sus rollos de papel higiénico de su marca preferida, of course. De tres capas acolchadas, suaves y sedosas.

Ya que estamos tan escatológicos, perdónenme esta pequeña licencia; no podemos olvidarnos de su… rosco para el inodoro. Sin él, no le resultaba agradable, como a todo el mundo, colocar su real trasero en el water de cualquier casa que visitara o el de cualquier hotel. Con motivo de su viaje oficial a Washington, a Bobo McDonald, responsable de todo lo que se refería a la intimidad de la soberana, se le olvidó incluir en el equipaje real tan importantísimo objeto.

… Y los vellos púbicos de Ricardo Soriano

Y ya que nos ocupamos de las intimidades escatológicas de reyes, reinas y princesas, no podemos olvidarnos aquí y ahora de una extraña colección a la que ya me he referido en alguna otra ocasión y que inspiró al gran director García Berlanga para la película Patrimonio Nacional: la del noble aristócrata español, el marqués de Leguineche, basada en Ricardo Soriano, famoso por haber sido promotor turístico de la Costa del Sol, sobre todo de Marbella. La avenida principal de la ciudad lleva su nombre.

Para entrevistarle, acudí a su mansión en Puente Romano, no solo para hablar de su trayectoria como inventor de la primera motocicleta scooter y de las pequeñas motos Soriano, conocidas como Lince, Pantera y Tigre, y como empresario sino, también, porque me había llegado la noticia de su insólita colección de vellos púbicos que conservaba en una vitrina de su despacho en pequeños frascos de cristal con sus nombres respectivos, algunos de damas conocidas. Los pelitos de sus coños que amorosamente había reunido procedían de cada mujer con la que se había acostado o, al menos, eso es lo que me contó. «Y todos de color natural», me explicó el ilustre sátiro mientras me contaba la historia de cada monte de Venus.

Chsssssss

Según Ignacio Camacho, el puto amo tuvo conocimiento del putiferio, del sexo prostibulario… «Tuvo que sacarlo de la ignorancia una esposa engañada».

Será el primer fiscal general en democracia que se sentará en el banquillo.

¡Pero qué ridícula es! En su jet privado ha instalado una cama para su chihuahua. Y en la nevera, antifaces de seda y copas en forma de corazón. Más bien diría… hortera.

Por primera vez, una jefa de Recursos Humanos propone eliminar los méritos para las oposiciones. Pero qué locura, qué absurda locura, y van…

Desde que el diplomático llegó a la Casa Real, el ministro de su departamento ha mostrado su malestar hasta el extremo de ausentarse en los actos oficiales de entrega de credenciales al rey a los que tenía la obligación de asistir. ¡Qué poca categoría!

¡Qué mal le cae al pequeño ministro el uniforme de gala y las condecoraciones!

Lleva razón Juan Manuel de Prada cuando piensa que Amenábar atribuye la homosexualidad a Cervantes como una proyección de sí mismo.

No es la primera vez que se somete a retoques físicos como la blefaroplastia y cuello. Que se sepa.

Dicen que está totalmente arruinada, no solo por falta de actuaciones, sino también por su gran deuda con Hacienda.

De niña tímida y callada a it girl de la Familia Real española.

La nieta de la «más grande» ha contado en televisión con lágrimas en los ojos que «me ha destrozado la vida… pero es mi madre”. Pues parece ser que ella no quiere que tú seas su hija.

«Ahora hago pipí sentado», ha reconocido después de someterse a una vasectomía. «Mis hijas tuvieron mucho que ver en esta decisión», ha reconocido el famoso showman.