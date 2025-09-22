Ayuso anuncia que la economía madrileña crece un 2,9% interanual: «Somos el motor económico de España»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que la economía madrileña ha crecido un 2,9% interanual en el segundo trimestre de 2025, superando de nuevo la media nacional. «Somos el motor económico de España, quienes más aportamos al conjunto de la Nación», ha afirmado durante la inauguración de la segunda edición del Madrid Investment Forum.

Según los datos ofrecidos por la presidenta, un tercio del crecimiento económico del país «procede de Madrid», lo que refuerza, en su opinión, el papel de la región como principal «polo de atracción de inversión y dinamismo económico».

Ayuso subraya también el avance acumulado de la economía madrileña desde 2019, que asciende al 10%, es decir, 2,7 puntos por encima de la media nacional y casi el triple de lo registrado por la zona euro en el mismo periodo. «Somos los que vamos en otra dirección, en otro sentido, porque Madrid es la de las alianzas, la de la libertad, la que no se cierra, no se ensimisma y la que acoge con los brazos abiertos todo lo bueno que alguien tenga que aportar», ha subrayado la presidenta.

Reforzará la marca Madrid

Ayuso también ha dado a conocer que impulsará en 2026 una estrategia para internacionalizar la economía regional y reforzar la marca Madrid en todo el mundo.

De igual manera, la dirigente ha desgranado esta nueva propuesta en el Madrid Investment Forum, donde ha señalado que contarán con un Plan Industrial que durará hasta 2030 para atraer más inversión y para que las empresas «puedan salir fuera y salir a los mercados internacionales con éxito como lo están haciendo».

«Para seguir siendo ese gran polo de atracción profesional en Europa. Y a esto se le añade la nueva ley de apoyo a la empresa familiar. Con rebajas fiscales, ayudas directas y ampliando esta ley a más miembros de la familia para pasar también a hermanos, tíos y sobrinos», ha indicado la presidenta.

También ha hecho hincapié en que se está trabajando contra la hiperregulación, eliminando «toda normativa obsoleta o aquella que se duplica y que complica el día a día a las empresas, a los ciudadanos y a todos los autónomos». En concreto, ha dado a conocer que la línea abierta de la Comunidad contra la hiperregulación ya ha eliminado 500 normas obsoletas.

«Con el paso del tiempo, se van acumulando todo tipo de normas, reglamentos, procedimientos, nadie se molesta en analizarlos, esto es porque siempre se ha hecho así y cuando te quieres dar cuenta hay duplicidades y normativa que puede ser prescindible por completo», ha incidido Díaz Ayuso,