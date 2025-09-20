El delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha plantado a la Policía Nacional por su guerra contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El político socialista había aceptado la invitación para acudir a la celebración del bicentenario del cuerpo que se ha celebrado este sábado en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Sin embargo, a última hora se negó a asistir cuando supo que no podría cerrar el acto con un discurso.

Las dos localidades madrileñas vecinas se unieron para «rendir un emotivo homenaje a la Policía Nacional con motivo del bicentenario de su fundación y en reconocimiento a estos dos siglos de entrega, vocación de servicio y compromiso con la ciudadanía», tal y como reza la nota de prensa de ambas instituciones.

Los dos consistorios han presentado dos monumentos y sendas placas en cada una de las aceras de la Avenida de España, la vía que conecta ambas ciudades. Cada lado corresponde a uno de los municipios con la nueva denominación de «Glorieta de la Policía Nacional».

‘Pataleta’ del delegado de Gobierno

En un principio, ambos ayuntamientos invitaron a Francisco Martín al acto. Entonces, el político socialista aceptó y comunicó que asistiría al homenaje y que sería él el encargado de cerrar él mismo con su discurso, tal y como afirman fuentes cercanas al asunto.

Sin embargo, se le comunicó que el acto lo cerrarían las alcaldesas, ya que es lo que marca el protocolo. Martín se negó a ello y, a última hora, comunicó que no asistiría al acto en el que se conmemoraba el bicentenario de la Policía Nacional.

El acto, finalmente, lo han presidido la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, y la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía S. Fernández Alonso. El acto finalizó con «un sentido homenaje a los caídos del cuerpo y el Himno de la Policía Nacional».

García ha destacado que «coincidiendo con su 200 aniversario, las ciudades de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes nos unimos para poner en valor la inmaculada trayectoria de la Policía Nacional». «Nos unimos en defensa de nuestra Constitución, de la democracia y de las libertades públicas. Nos unimos para inaugurar un nuevo espacio compartido que rinde homenaje a la entrega y dedicación de la Policía Nacional», ha incidido la regidora de Alcobendas.

«Hace justamente ahora dos años prometí delante de todos ustedes que Alcobendas les dedicaría un parque, una plaza o un espacio público. Meses después, el pleno del Ayuntamiento de Alcobendas ratificó por unanimidad que se rindiera un justo homenaje a los dos siglos de servicio a la patria», ha aseverado.

Fernández, por su parte, ha afirmado que «no podemos olvidar que el homenaje que hoy realizamos era una deuda pendiente que teníamos con nuestra Policía Nacional». «Un tributo permanente a dos siglos de Historia y un agradecimiento por el servicio impecable en beneficio de todos los españoles», ha puesto en valor la primera edil de San Sebastián de los Reyes.