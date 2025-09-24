Al menos 20 heridos, incluidos 2 graves, tras un ataque con dron de los hutíes en Eilat (Israel)

Más de 20 personas han resultado heridas este miércoles 24 de septiembre por la noche después de que un dron lanzado por los terroristas hutíes en Yemen explotara en el sur de Israel en Eilat. El ataque se ha producido días después de que otro dron cayera en un hotel en esta ciudad turística del Mar Rojo. Entre los heridos, dos hombres de 60 y 26 años se encuentran en estado grave. Un tercero, de 30 años, resultó moderadamente herido. Los 19 restantes sufrieron heridas leves.

Los heridos en el ataque contra Israel han sido alcanzados por esquirlas del dron. El Ejército de Israel ha enviado dos helicópteros para evacuar a los más gravemente heridos al Soroka Medical Center en Beersheba. Los demás fueron atendidos en el Yoseftal Medical Center de Eilat, el hospital general más pequeño del país.

Las imágenes del ataque han mostrado el impacto del dron cerca de un hotel, en una zona comercial muy concurrida de la ciudad.

🎥RAW FOOTAGE: A UAV launched by the Houthi terror regime hits a hotel in Eilat. As families welcomed the Jewish new year, the Houthis targeted Israeli civilians.

This is what terror looks like.

El Ejército de Israel ha reconocido que los intentos de interceptar el dron habían fallado. En un principio, se dispararon dos misiles del sistema de la Cúpula de Hierro contra la aeronave no tripulada. Las sirenas sonaron para advertir a la población, cumpliendo con el protocolo de alerta ante ataques.

Según una investigación inicial del Ejército de Israel, el dron fue detectado tarde. El fallo de la Cúpula de Hierro se ha debido a que el dron volaba a baja altura. Debido al fallo, las Fuerzas de Defensa de Israel no han tenido tiempo suficiente para enviar helicópteros o aviones de combate para interceptarlo el dron.

Tras el ataque, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha advertido a través de redes sociales que «los terroristas hutíes se niegan a aprender de Irán, Líbano y Gaza, y aprenderán por las malas. Todo aquel que haga daño a Israel, recibirá el mismo daño multiplicado por siete veces».

Los terroristas hutíes, respaldados por Irán en Yemen, han lanzado ataques con regularidad contra Eilat, incluido el incidente de la semana pasada, cuando un dron impactó en la entrada de un hotel, causando daños materiales pero sin heridos. Irán patrocina a Hamás, los terroristas del Líbano de Hezbolá y los hutíes de Yemen.

A principios de septiembre, otro ataque hutí alcanzó el aeropuerto Ramon, fuera de la ciudad, provocando daños y dejando a una persona con heridas leves.

Desde el 18 de marzo, cuando las Fuerzas de Defensa de Israel retomaron su ofensiva contra Hamas en la Franja de Gaza, los hutíes en Yemen han lanzado casi 90 misiles balísticos y al menos 40 drones contra Israel, demostrando un patrón constante de agresión aéreomilitar que amenaza tanto a ciudades turísticas como a infraestructuras críticas del sur del país.

El incidente pone de relieve la vulnerabilidad de las ciudades frente a ataques con drones y la necesidad de mejorar los sistemas de detección temprana y defensa antiaérea, así como la importancia de mantener protocolos de alerta civil efectivos para proteger a la población.