La planta de Lidl que no puede faltar en tu salón este Halloween: se puede comprar a partir de este día

Octubre ya está aquí y con él todos sabemos que empieza la cuenta atrás para Halloween. Las casas se llenan poco a poco de calabazas, luces tenues y algún que otro detalle misterioso. Pero no siempre hace falta tirar de disfraces o telarañas de mentira para dar ambiente. A veces, basta con un objeto original, algo que sorprenda a las visitas y que, además, se pueda seguir usando después de la fecha señalada. Algo como la planta de Lidl que seguro querrás para Halloween.

Este año, Lidl ha dado en el clavo con una propuesta que mezcla decoración y naturaleza viva. Se trata de una planta en maceta con forma de catrina, inspirada en la tradición mexicana. Un guiño distinto que no pasa desapercibido y que, además, resulta práctico: decora y aporta un toque verde al mismo tiempo. Perfecto para quienes quieren algo más que un adorno de plástico. Lo mejor es que no habrá que esperar demasiado. La planta estará disponible en tiendas físicas de Lidl a partir del viernes 10 de octubre, y llegará con un precio muy barato: 4,99 euros. Teniendo en cuenta lo rápido que suelen volar este tipo de artículos especiales, conviene apuntar bien la fecha si no quieres quedarte sin la tuya.

La planta de Lidl que no puede faltar en tu salón este Halloween

El detalle más llamativo está en la maceta. Con forma de calavera catrina, luce grabados en relieve con flores y adornos que recuerdan al Día de los Muertos. No es un recipiente cualquiera: parece casi una pieza artesanal. Además, se puede elegir en tres colores, rojo, gris y blanco, lo que facilita integrarla en cualquier estilo de decoración.

Puedes ponerla en una balda del salón, en la mesa del café o en la entrada, y siempre llama la atención. No ocupa mucho, es fácil de mover de un sitio a otro y tiene ese punto festivo que pide Halloween. Y lo bueno es que, cuando pase la noche del 31, no queda fuera de lugar: sigue siendo una maceta original que encaja en cualquier rincón.

Características y cuidados

La planta que acompaña a la maceta es una crasa muy fácil de mantener. No hace falta ser experto en jardinería: basta con colocarla en un lugar luminoso, pero sin sol directo, y regarla de forma moderada. En la práctica, significa comprobar que la tierra esté seca antes de volver a darle agua, algo que cualquiera puede hacer sin complicaciones.

En cuanto al tamaño, es compacta: tiene una altura de entre 10 y 14 centímetros y un diámetro de 10,5 cm. Lo justo para que destaque, pero sin ocupar demasiado. Otro punto a su favor es que se adapta tanto a interiores como a exteriores protegidos, siempre que las temperaturas no sean extremas. Es, en resumen, un detalle sencillo y agradecido, perfecto para quienes no quieren complicarse con plantas exigentes.

Otra ventaja es que no exige trasplantes inmediatos ni fertilizantes complicados. Con mantener la tierra aireada y evitar el exceso de agua, la planta se conserva en buen estado durante meses. Eso la convierte en una buena opción para regalar, incluso a personas que no suelen tener mano con las plantas. Además, su resistencia hace que tolere bien los descuidos ocasionales, algo que se agradece cuando la rutina aprieta y no siempre hay tiempo para estar pendiente del riego.

Un acierto para el salón… y más allá

Lo interesante de esta propuesta de Lidl es que no se limita a ser un adorno temporal. Claro que destaca en Halloween, pero después sigue teniendo sentido. Su diseño, aunque temático, resulta lo bastante versátil como para mantenerlo todo el año en cualquier rincón de la casa. En un despacho, una cocina o incluso en la terraza, encaja sin problema.

Por 4,99 euros no sólo compras una planta: te llevas un objeto con personalidad, un detalle que aporta frescura natural y que, de paso, puede convertirse en conversación cuando llegan las visitas. Y si eres de los que disfrutan montando rincones especiales según la época del año, esta maceta de catrina tiene todas las papeletas para convertirse en la pieza estrella de tu decoración otoñal.

Dónde y cuándo comprarla

Si quieres tener la planta más especial de cara a Halloween, toma nota porque la venta será exclusiva en tiendas físicas de Lidl a partir del próximo viernes 10 de octubre, sin opción online. Esto significa que quienes quieran hacerse con una tendrán que acercarse a su supermercado más cercano. No es la primera vez que la cadena lanza ediciones limitadas que desaparecen rápido de los estantes, así que lo más recomendable es ir los primeros días, porque además encontrarás muchos más productos para la festividad del 31 de octubre.

Halloween es cada vez más una fiesta que también se vive en casa, y detalles como este ayudan a darle un aire especial sin esfuerzo. Un objeto pequeño, a buen precio y con carácter. ¿Quién se resiste?.