Simeone: «No tiene sentido que hable de la expulsión… los famosos criterios»

Nuevo descarrilamiento del Atlético lejos del Metropolitano. La de Vigo es la quinta salida en lo que va de temporada, la cuarta en Liga, y los de Simeone siguen sin saber ganar a domicilio. Sólo tres de doce puntos e infinidad de dudas cada vez que los rojiblancos deben jugar a domicilio. Un dolor de muelas que va camino de echar la Liga por tierra a principios de octubre, aunque ya lo hizo en septiembre también. Ante el Celta fue la expulsión de Lenglet el condicionante.

«No tiene sentido que hable de la expulsión porque no va a cambiar nada de lo que pasó… los famosos criterios. Me quedo con las situaciones del juego. Cuando fuimos once contra once lo teníamos controlado bien, con contragolpes peligrosos. Con diez nos comportamos defensivamente bastante correcto, no pudimos generar más allá de la situación de Koke, pero me voy muy contento con el trabajo general del equipo», explicó Simeone.

El Atlético inició con buen pie el partido y atrapó un punto cuando el partido iba encaminado a un fundido a negro. «Me quedo siempre con lo positivo. Y en lo positivo en una situación compleja como la expulsión el equipo respondió muy bien. Los chicos trabajaron, no es fácil jugar 60 minutos con uno menos y respondieron bien. No voy a opinar nada del arbitraje. Perdón, pero no. Son los famosos criterios, analizó Simeone.

De arreglo a descosido. Galán fue la variante de Simeone para paliar la prematura expulsión de Lenglet y también el aspecto a mejorar media hora después. Eso fue lo que duró sobre el terreno de juego. «Fue con el 1-1. Entendía que Nico nos podía dar lo que le quedaba por fuerza en la izquierda y entró Baena para intentar tener un poquito más de agresividad ofensiva», argumentó Simeone.