El enésimo drama lejos del Metropolitano vuelve a complicar la Liga al Atlético

De la montaña rusa que supone cada partido del Atlético, la de Balaídos provocó vómitos a unos rojiblancos que se habían subido con biodramina. Apenas habían transcurrido seis minutos cuando Barrios condujo, dudó si centrar o tirar y la fortuna, que ha cambiado su gesto con los colchoneros en los últimos partidos, hizo que Starfelt se metiera en propia. La dosis del medicamento duró 40 minutos, lo que tardó Lenglet en ver las dos amonestaciones.

Su expulsión dejó al Atlético en inferioridad durante una hora y desembocó en otro drama a domicilio. Un empate que no permite aprovechar la derrota del Barcelona y aleja a ocho puntos al Real Madrid en Liga. La remontada sobre el Rayo y la manita al equipo blanco confluyó en ensayos sobre la justicia porque el Atlético aglutinaba más juego que puntos, sin embargo, todo lo mencionado ocurrió en el Metropolitano y el principal problema rojiblanco sucede cuando se aleja de Madrid.

La de Vigo es la quinta salida en lo que va de temporada, la cuarta en Liga, y el Atlético sigue sin saber ganar a domicilio. Sólo tres de doce puntos e infinidad de dudas cada vez que los rojiblancos deben jugar fuera. No hay cantidad de biodramina que suavice el viaje ni mitigue el frenazo a la mejoría antes del parón de selecciones. Nuevo día de la marmota para el Atlético y ya van… Las Ligas también se pierden en octubre.

Lenglet vuelve a las andadas

Dos faltas, dos tarjetas y una expulsión. Ese fue el bagaje de Lenglet en los apenas 40 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. Ambas las vio por agarrar a Jutglá en sendos conatos de contragolpes y por ahí se comenzó a esfumar la victoria del Atlético. No es la primera vez que un fallo del central le cuesta puntos al Atlético. Todo el mundo se acuerda de lo que ocurrió en Liverpool esta temporada, lo sucedido en Paris el curso pasado… Errores que valen temporadas.

Visto y no visto de Galán

De arreglo a descosido. Galán fue la variante de Simeone para paliar la prematura expulsión de Lenglet y también el aspecto a mejorar media hora después. Eso fue lo que duró sobre el terreno de juego. Su cara en el banquillo lo dijo todo y reflejó el sentir del Atlético, precipitado en ocasiones y a caballo entre lanzarse al ataque o resguardarse atrás. La incertidumbre propia de cuando un equipo se queda con un jugador menos y está obligado a ganar.

