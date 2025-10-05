Lenglet se carga la escalada del Atlético

Clement Lenglet frenó en seco la escalada del Atlético y condicionó con su absurda expulsión un partido que tenía muy bien encarrilado el equipo. El Celta le debe gratitud eterna al francés, que dejó a su equipo con un jugador menos en la primera parte y abortó una escalada en la clasificación que estaba encaminada tras el 0-1. Los rojiblancos se van al parón a ocho puntos del Madrid y a seis del Barça y siguen sin ganar fuera de casa cuando esta vez parecían tenerlo todo a favor.

Reforzado por sus trece goles ante Rayo, Real Madrid y Entratch, el equipo entró con la testosterona a tope en el partido, pero el arranque le dejó desconcertado porque el Celta no necesitó consumir ni siquiera dos minutos para meterle miedo al Atlético. Jutglà dejó en evidencia a Lenglet con un cambio de ritmo que le proporcionó el espacio necesario para sacar un centro perfecto al punto de penalti donde Borja Iglesias, totalmente solo, pifió el remate con un cabezazo surrealista que no cogió ni portería ante el alivio del Cholo y la desesperación de Giráldez.

El Atlético aprendió la lección y respondió con contundencia. Dio dos pasos hacia adelante, tiró muy arriba la presión y tras tres intentonas cercanas acabó cantando bingo. A los seis minutos Griezmann habilitó a Barrios, que salió en solitario por la banda derecha hasta llegar al área, donde su centro hacia Julián lo interceptó Starfelt con la mala suerte de que lo introdujo directamente en su portería. El 0-1.

Cubierto el primer objetivo, el equipo permitió al Celta acaparar el balón a cambio de disponer de mayor espacio para correr el contragolpe. Durante mucho rato no pasó nada porque la defensa rojiblanca se aplicó con eficacia, con Llorente jerárquico en su nuevo rol de central, pero a los 33 minutos el partido se sacudió la monotonía con un pase extraordinario de Griezmann a Hancko, que soltó un zurdazo terrible en el área ante el que respondió el rumano Radu con un paradón soberbio abortando el 0-2.

La noche no podía pintar mejor para el Atlético, pero ya se encargó Lenglet en meter a su equipo en un lío. A los 40 minutos, con tarjeta amarilla a las espaldas, no tuvo otra ocurrencia que intentar tirarle un caño a Jutglà, que le adivinó la intención y le robó el balón, a lo que el francés respondió agarrándole lo justo para provocar a Soto Grado, que se fue disparado hacia él con la roja en la mano. La decisión arbitral fue demasiado severa, pero la frivolidad del francés es imperdonable.

A Simeone no le quedó otra que sacrificar a Griezmann en el descanso para recomponer la defensa con Galán en el lateral. Hancko se fue al centro para formar pareja con Le Normand y el equipo se preparó para sufrir ante un Celta que, por supuesto, se fue con todo hacia arriba para darle la vuelta al partido.

Durante mucho rato no hubo el menor problema en las inmediaciones de Oblak, pero el Atlético sigue sin ser un equipo defensivamente fiable, y más con un futbolista menos. A los 69 minutos Iago Aspas se hizo a bocajarro con un rechace del portero y empató el partido. Era el primer disparo entre los tres palos del Celta en toda la segunda parte, el primer gol del delantero de Moaña en la Liga esta temporada.

Le Normand estuvo a punto de lograr el 1-2 en un cabezazo tras un saque de esquina que dejó a Balaídos al borde del infarto y Simeone, al verlo, decidió jugársela y salir de la cueva. Retiró a Galán con sólo 30 minutos en el campo, metió en el carril a Nico González y juntó a Álex Baena con Julián, aunque no le sirvió de nada porque el equipo ya no volvió a acercarse a Radu y acabó sujetando como pudo un empate que sabe a muy poco y del que sin duda es absoluto responsable Clement Lenglet.