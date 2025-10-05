Simeone explota contra Soto Grado tras la expulsión de Lenglet: «¡Sos un caradura!»

Diego Pablo Simeone recriminó a César Soto Grado la expulsión de Clement Lenglet durante el partido entre el Celta y el Atlético. El central vio la segunda cartulina amarilla, por lo que se marchó expulsado en la primera parte, tras un leve agarrón sobre Jutglá que hizo que el técnico rojiblanco mostrara su enfado con el árbitro. No dudo en dirigirse a él en repetidas ocasiones. «¡Sos un caradura», repetía el argentino constantemente justo después de la jugada que dejó con uno menos a su equipo.

Simeone explotó contra Soto Grado por su decisión de expulsar a Lenglet por el empujón al delantero del conjunto gallego. «No ha sido, no ha sido», dijo el entrenador argentino nada más producirse la falta y, después, comenzó a llamar «caradura» al colegiado por mostrarle la segunda amarilla. Además, se dirigió también al cuarto árbitro, para decirle lo mismo: «Si pita eso es un caradura».

El árbitro decidió dejar con uno menos al Atlético en el minuto 40 del partido, después de que Lenglet, que ya tenía amarilla, hiciera una pequeña falta sobre Jutglá. El defensa le agarró levemente por el hombro y le derribó, cortando un contragolpe. El colegiado no dudó en señalar la falta y en sacarle la segunda amarilla, lo que desató el enfado de Simeone. Soto Grado acababa de condicionar con su decisión el encuentro y el técnico lo sabía, por lo que explotó en la banda contra la decisión tomada por el colegiado.

«¡Sos un caradura! ¡Sos un caradura!». 📹 Simeone, a Soto Grado tras la expulsión de Lenglet. #DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/T2wUawE8fc — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 5, 2025

Las cámaras de Movistar captaron el enfado del entrenador del Atlético de Madrid en el momento de la expulsión a Lenglet. En repetidas ocasiones, Simeone cargó contra Soto Grado, delante incluso del cuarto árbitro, al que se llegó a dirigir directamente. Esta situación pudo hacer que el argentino pudiera ver también la roja, por las desconsideraciones hacia el árbitro. Sin embargo, aunque se dirigió directamente a Clemente Manrique, el cuarto árbitro del partido, y le dijo que Soto Grado era un «caradura», estas quejas no se las trasladó al colegiado, por lo que no pasó nada.