María del Monte estalla contra María Pombo por decir esto y afirma: «Me da muchísimo coraje»

María Pombo vuelve a estar en el centro del escándalo por unas declaraciones que dio hace años en el programa que presentaba Bertín Osborne en Telecinco. La empresaria se sintió a gusto y reconoció que, cuando conoció a Pablo Castellano, dudó de su orientación sexual porque había rumores que le relacionaban con el actor Fernando Tejero. El tema vuelve a estar de actualidad porque el artista ha asegurado en un conocido pódcast que dejó de ser amigo de Pablo a raíz de este malentendido. Después de todo esto, María del Monte ha dado un golpe en la mesa y ha estallado contra María Pombo, asegurando que la gente que piensa como ella está totalmente equivocada.

«Me da muchísimo coraje que haya personas que sean capaces de ponerse ciertas frases en la boca. Cuando una persona es homosexual, no quiere decir que no pueda tener amigos de su mismo sexo», ha declarado en el plató de Y ahora Sonsoles. La colaboradora está cansada de mirar para otro lado y le ha dado la razón a Fernando Tejero, quien sostiene que mucha gente «no admite que un gay pueda tener amigos heterosexuales. Por desgracia, es una cosa educacional». Ha incluido dentro de este grupo a María Pombo, aunque la aludida no quiere hacer declaraciones porque considera que es un escándalo que, según su punto de vista, no tiene ningún sentido.

María de Monte ha estallado

María del Monte lleva toda la vida cantando y ha demostrado en infinitas ocasiones que tiene un talento muy especial para entretener a su querido público. Sin embargo, en los últimos tiempos ha centrado sus esfuerzos en otra de sus facetas profesionales y poco a poco se ha convertido en una tertuliana de primer orden. Tanto es así que Sonsoles Ónega ha querido contar con ella y le ha contratado para participar en la mesa de debate de su programa de Antena 3.

Como era de esperar, Sonsoles le ha preguntado a María por el problema que ha destapado Fernando Tejero y su respuesta ha sido bastante directa: «Yo tengo amigas a las que les digo «te quiero» todas las mañanas y eso no implica que tenga relaciones sexuales con ellas. Se tiende a pensar que por ser homosexual te gustan todas o te gustan todos. Eso no es cierto. Tenemos el mismo gusto que pueda tener cualquiera y somos selectivos a la hora de escoger a nuestras parejas». De esta forma, le ha dado la razón al actor de la que se avecina y se ha posicionado en contra de María Pombo.

La intérprete de Cántame no se ha quedado a gusto y ha recalcado: «A mí no me tienen que gustar todas las mujeres que pasen por la calle». Más adelante ha señalado de forma directa a María Pombo y ha declarado que «esta señora debería de pensar las perlitas que va soltando». Para terminar su discurso, ha comentado algo con lo que se ha ganado los aplausos del plató de Y ahora Sonsoles: «Nadie está libre porque la gente no se enamora de cintura para abajo. La gente se enamora de gestos, de miradas y de formas de ser».

La postura de Pablo Castellano

En OKDIARIO sabemos que Pablo Castellano no se siente cómodo con todo esto, de hecho, se ha enfadado con Fernando Tejero porque piensa que no tiene razón. El empresario, sin perder la calma, ha querido dejar claro que las cosas de amistad deben resolverse en la intimidad y no ante los medios, mostrando así su desacuerdo con la manera en la que Tejero ha expuesto la situación. «Lo que tenga que hablar lo hablaré con Fernando, que es mi amigo», declaró ante los micrófonos de la agencia Gtres. Su postura ha sido firme, transmitiendo que los temas personales, especialmente aquellos que tienen que ver con relaciones de amistad, deben resolverse lejos de las cámaras.

Tal y como hemos explicado con anterioridad, María Pombo ha optado por un perfil mucho más discreto y ha evitado pronunciarse con claridad sobre las palabras de Tejero, consciente de que cualquier comentario podría dar pie a nuevas interpretaciones y titulares. La influencer ha explicado que, en su opinión, las declaraciones del actor se han sacado de contexto y que no hubo en ningún momento un comentario en el que se insinuara que ella no quisiera que su marido mantuviera una amistad con alguien por su orientación sexual.

A pesar de los intentos del matrimonio de enfriar la tensión, todavía hay muchas preguntas sin respuesta y las palabras de María del Monte han alimentado el debate. Mientras tanto, Pablo ha invitado a los periodistas a revisar una entrevista concedida en el programa de Bertín Osborne, donde según él se pueden extraer las verdaderas conclusiones sobre su vínculo y los rumores que lo rodean. De nuevo, ha insistido en que sus palabras no cambiarán y que sólo habrá una conversación pendiente con Tejero, sin terceros ni cámaras de por medio. Con ello ha querido poner punto final a una controversia que amenaza con empañar una amistad de años, defendiendo que la única vía posible para resolver este malentendido es mantener una charla fuera de cámaras.