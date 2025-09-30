Fernando Tejero carga contra ‘MasterChef’: «Está guionizado»

El actor Fernando Tejero ha sorprendido al cargar contra el programa MasterChef de TVE en el que participó, en su versión Celebrity, allá por el año 2016. El protagonista de series como Aquí no hay quién viva o La que se avecina quedó en tercera posición empatado con la actriz Loles León dentro del concurso culinario de La 1 pero ahora ha declarado que su experiencia no fue nada buena. «A mí me decían por el pinganillo: Dale caña a Loles. Está guionizado», ha dicho Tejero asegurando que en el espacio producido por Shine Iberia cada uno tiene un papel adjudicado de antemano: «Está el guapo, el borde, el simpático… A mí me tocó ser el borde».

«El primer responsable de la cagada fui yo porque no quería ir. El primer día me dije eres gilipollas, ¿qué haces aquí?» ha confesado Fernando Tejero sobre su participación, en 2016, en MasterChef Celebrity en TVE. El intérprete ha reconocido que era «muy amigo» de la hermana de Macarena Rey, la CEO de la productora del programa (Shine Iberia), y que, tras años insistiendo, al final aceptó participar, algo de lo que se arrepiente.

Según Fernando Tejero en el espacio producido por Shine Iberia cada uno tiene un papel adjudicado de antemano por los responsables del show: «Está el guapo, el borde, el simpático… A mí me tocó ser el borde». Esto es algo que le perjudicó a nivel emocional: «Cuando ponen el primer capítulo en emisión, iba viéndolo y también las redes sociales. A mí me dio ansiedad porque era mentira. Yo tengo mi mala hostia como cualquiera, pero ahí lo montan».

El actor ha asegurado en el podcast Poco se habla, que todo en MasterChef está «guionizado. A mí me decían por el pinganillo: Dale caña a Loles León».

Tras la decepción que sintió tras ver la primera entrega de su edición de MasterChef, Tejero ha asegurado que: «No lo volví a ver más. Fui como Drácula cuando ve una cruz. Yo decía: Los hijos de puta estos me van a hundir la vida».