Fernando Tejero confiesa en ‘El Hormiguero’ cuál es su mayor miedo: «Me tiemblan las piernas»

Mientras en Telecinco se vivía una noche llena de tensión por la desaparición de Ángel Cristo en Supervivientes, El Hormiguero ha recibido en su plató a Fernando Tejero. El actor ha contado los detalles de su nuevo proyecto profesional, una película titulada Historias, que se estrenará el próximo viernes.

El cordobés sigue imparable y mientras promociona este proyecto ya está a las órdenes de Alejandro Amenábar en uno nuevo. Una de las cosas que ha desvelado es que no ha cobrado por su papel. «Nunca hablamos de dinero, era una película pequeñita… pero lo volvería a hacer», ha desvelado.

En esta película se mete en la piel de un taxista, lo que le llevó a recordar una anécdota que le sucedió en un taxia de Madrid después de una noche de borrachera con su amiga, la también actriz Lola Dueñas. El alcohol y el mal olor del coche les hizo vomitar, enfadando -como es lógico- al taxista, que les obligó a bajarse del coche. «Bajaros, todos los actores sois iguales de viciosos», les dijo.

Volviendo a su trabajo en la cinta, Fernando Tejero ha querido poner en valor el trabajo de Paco Sepúlveda, el director, por tocar algunos temas más delicados como son el miedo: «Ha sido valiente de contar esas cosas que a los seres humanos nos cuesta verbalizar».

Fernando Tejero nos presenta “Historias”, una nueva película que se estrena este próximo viernes en cines #TejeroEH pic.twitter.com/zsrDFR2SDQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 21, 2024

«A mí me llega una carta de Hacienda a casa y me tiemblan las piernas hasta que voy a recogerla a Correos», ha bromeado recordando sus problemas con Hacienda en el pasado. El actor creó una sociedad con la que facturar su trabajo después del éxito de Aquí no hay quien viva, pero el fisco encontró irregularidades.

Durante años peleó para defender que había tributado de forma correcta, pero en todo momento los jueces dieron la razón a Hacienda. Es por ese motivo que siempre evita hablar de dinero, algo que ya ha tenido que saber ‘torear’ en sus visitas a La Resistencia o a Martínez y hermanos.

Los problemas de los hermanos de Fernando Tejero

Debido a que es uno de los invitados más habituales de El Hormiguero, Motos le preguntó por algunos temas más privados, como por ejemplo cómo se llevan sus hermanos, ya que tenían encontronazos por pertenecer a partidos tan distintos como son Vox y Podemos. Para evitarlo, decidió que no se podría hablar de política durante las reuniones familiares después de tener algunas discusiones muy intensas.

«Yo tengo muy clara mi ideología, pero discutir y echarse mierda me parece una falta de respeto tan grande que yo no quiero entrar ahí», ha asegurado sobre este conflicto familiar que han vivido. Sobre la político, no se ha cortado dejar claro que el panorama actual es muy parecido a los programas del corazón, donde los miembros de los partidos se insultan y atacan sin ningún tipo de pudor.

“Si te lo crees mucho, te bloqueas”, Fernando Tejero habla sobre la fama #TejeroEH pic.twitter.com/qXqUilNYxb — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 21, 2024

Su familia sigue siendo su gran apoyo y, temas políticos aparte, le ha pedido que si la fama le hace cambiar se lo hagan saber, incluso que le pegasen una bofetada si llegaba el momento. «Sí, se lo dije, pero no me la han dado hasta ahora. Yo, aunque lo trabajo mucho con psicólogos y con terapia desde hace años, tengo la autoestima muy baja y me cuesta creerme nada», desvelaba.

Fernando Tejero cree que jugó a su favor que la fama de Aquí no hay quien viva le llegase «ya mayor y con bastante experiencia, pero entiendo perfectamente que, a chavales jóvenes, se les vaya la pinza con la fama».