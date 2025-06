Sofía Suescun, preocupada por su salud: «Creía que me estaba dando un infarto»

No es ningún secreto que Sofía Suescun, desde que saltó a la fama por su participación en Gran Hermano 16, no ha dejado de trabajar en numerosos proyectos. Muchos de ellos relacionados con la televisión, como es el caso de GH DÚO, Supervivientes 2018 o, recientemente, Supervivientes All Stars. Lejos de que todo quede ahí, gracias a la relevancia que adquirió tras su participación en estos realities, consiguió reunir a una auténtica legión de fans. Motivo por el cual es considerada como una de las influencers más reconocidas de nuestro país. A pesar de todo, recientemente no ha sido noticia por algo meramente profesional, ni mucho menos. Todo lo contrario. Si hay algo que caracteriza a la de Pamplona es que siempre se ha mostrado sincera y honesta con sus seguidores, tanto en sus mejores como en sus peores días. De ahí que se mostrase sin filtros a la hora de confesar que creyó que estaba sufriendo un infarto.

A través de su perfil oficial en la red social Instagram, Sofía Suescun no dudó un solo segundo en compartir un vídeo con sus seguidores. De esta manera, les hizo saber que no se encontraba nada bien. Con dolor en su rostro, reconoció que estaba tratando de saber qué le estaba ocurriendo. Presa del desconocimiento, confesó que no era la primera vez que su cuerpo le hacía esas señales. Hasta tal punto que no tuvo reparos a la hora de reconocer que, incluso, había llegado a plantearse la posibilidad de que se tratase de un infarto. Una confesión que, como era de esperar, ha generado una enorme preocupación entre sus seguidores. ¡Y no es para menos! Todo comenzó cuando la ganadora de Gran Hermano 16, como suele ser habitual, compartió con sus fans la rutina de entrenamientos que estaba llevando a cabo en el gimnasio de su casa.

A continuación, la joven compartió un par de historias en su Instagram, en las que desvelaba el repentino y fuerte dolor que le había dado en el estómago mientras estaba haciendo bicicleta. Era algo tan extremo que no pudo continuar con su entrenamiento en el gimnasio, como suele hacer de forma recurrente.

«Un dolor que jamás he sentido», aclaró la creadora de contenido en redes sociales, visiblemente angustiada. Por si fuera poco, reconoció que, desde hace unos días, llevaba tiempo durmiendo mal. Tal vez, por eso no era capaz de imaginar que esto podría ser consecuencia directa del fortísimo dolor que le llevó a tumbarse en la cama para tratar que pasase.

Sin poder controlar los nervios, debido a lo mal que se estaba encontrando, Sofía Suescun no dudó en mostrarse de lo más vulnerable ante sus seguidores. Entre otras cuestiones, porque ha reconocido que llegó a sentir muchísimo miedo: «Pensaba que me estaba dando un infarto», aseguró, visiblemente afectada.

«No me ha pasado nunca, no sé por qué puede ser», continuó explicando, para tratar de encontrar respuestas entre sus seguidores y, de esta forma, pudiese tranquilizarse. «Os juro que me he preocupado. Dicen que el estómago es el segundo cerebro, no sé», comentó la presentadora de Socialité.