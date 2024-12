No es ningún secreto que Sofía Suescun no está pasando un 2024 fácil, ni mucho menos. A pesar de haber tenido grandes alegrías en lo personal y profesional, como es el caso de su participación en Supervivientes All Stars, también ha tenido algún que otro altibajo. Un claro ejemplo lo encontramos en la drástica decisión que tomó respecto a alejarse de forma radical de su madre Maite Galdeano. Aunque haya sido para cuidar su salud mental, no deja de ser algo duro para ella puesto que siempre destacaron por ser uña y carne. Pero todo eso, desde hace unos meses, se terminó. Desde ese momento, Sofía Suescun ha estado centrada en su relación con Kiko Jiménez pero, a su vez, también en sus redes sociales. De hecho, recientemente, hemos podido verla en numerosos photocalls para la presentación de numerosos proyectos y marcas donde, muy amablemente, la de Pamplona ha atendido a los compañeros de prensa.

A pesar de todo, tenemos que tener en cuenta que Sofía Suescun, recientemente, ha sido noticia por algo que nada tiene que ver con cuestiones personales. Ella misma, a través de sus historias de Instagram, quiso tirar de esa cercanía que tiene hacia sus seguidores para hacerles una inesperada confesión. En el vídeo en cuestión, podíamos ver a la ganadora de Supervivientes 2018 dirigiéndose a todos y cada uno de sus followers en la mencionada red social: «A ver chicos si me podéis ayudar, porque ayer me quedé un poco preocupada después de descubrir una anomalía en mi cuerpo», comenzó diciendo la influencer. Justo después, no dudó en escenificar lo que le ocurría para tratar de encontrar las respuestas que necesitaba a la mayor brevedad posible. Así pues, vimos cómo realizaba unos estiramientos de espalda con su brazo izquierdo y, hasta ahí, todo en orden. Entendimos a lo que se refería cuando cambió de brazo.

Y es que su cuerpo se queda completamente bloqueado y es incapaz de avanzar más: «Es rarísimo. Me he dado cuenta ahora, 28 años más tarde». Lejos de que todo quede ahí, y en busca de esa respuesta, Sofía Suescun compartió un dato más: «Es verdad que cuando nací se me partió la clavícula, no sé si esto tendrá algo que ver».

Poco después, la ganadora de Gran Hermano 16 compartió una respuesta que recibió de uno de sus seguidores a esos vídeos explicativos y en los que trataba de descubrir más datos de lo que le sucedía: «Eso se llama hombro congelado. A mí me pasó al romperme el húmero y no poder rehabilitar. Yo trabajé fuerza pero si no vete al trauma, porque hacen una maniobra para desbloquearlo».

Una información que, como era de esperar, generó una enorme tranquilidad en la influencer. Al fin y al cabo, ya había encontrado una posible solución para tratar de poner fin a esa «anomalía» que le resultaba tan extraña pero, a su vez, también incómoda. Es más que evidente, también, que sus seguidores están al pie del cañón para tratar de ayudarla en lo que sea necesario. Una vez más, ¡ha quedado demostrado!