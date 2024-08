Es más que evidente que, hace tan solo unos meses, nadie podía llegar a imaginar que fuese a existir una guerra mediática entre Sofía Suescun y Maite Galdeano, ni mucho menos. Madre e hija siempre han presumido de tener una relación verdaderamente estrecha y especial, por lo que nada hacía presagiar que este distanciamiento iba a ser una realidad. El pasado viernes, pudimos ser testigos de cómo la tercera finalista de Supervivientes All Stars acudió al programa De Viernes, presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, para sincerarse sobre cómo está viviendo esta complicada etapa y, sobre todo, muchos detalles que le han llevado a tomar esta contundente y drástica decisión. Lejos de que todo quede ahí, este viernes 30 de agosto, podremos ver a Maite Galdeano en ese mismo plató, dando su versión de todo lo sucedido en los últimos días. Los espectadores, por tanto, tendrán la oportunidad de sacar sus propias conclusiones.

Dadas las circunstancias, constantemente están saliendo a la luz datos y pruebas sobre situaciones realmente complejas. Un claro ejemplo lo encontramos en Marta López, que en el programa Vamos a ver dio a conocer que le había llegado una información que le confirmaba que esta situación, en realidad, era un montaje para aparecer en televisión. También en Vamos a ver, han salido a la luz unos audios que la propia Maite Galdeano supuestamente habría enviado tanto a Cristian como a Sofía Suescun, sus dos hijos. Se trata de unos mensajes verdaderamente duros, donde se puede apreciar la supuesta verdadera cara de la madre de la finalista de Supervivientes All Stars. Nada tendría que ver con esa imagen que muestra, habitualmente, no solamente en redes sociales sino también en televisión. En un momento dado, Omar Suárez comenzó a dar una serie de pistas a la audiencia sobre el material que tenía entre manos.

«Corroboran la versión de Sofía, Kiko y Cristian, ambos hablan de una Maite fuera de sí, una Maite que da una cara completamente diferente a la apenada y arrepentida… es una Maite guerrera, amenazante y que insulta», aseguró el periodista y colaborador del programa de Telecinco. Es más, dejó claro que no podían ni emitir ni reproducir esos audios en cuestión debido a lo duras que eran las palabras de Galdeano: «Se realizan en un tono que es muy difícil emitirlo en un programa de televisión, es una mujer fuera de sí, con muchísima rabia, gritando y elevando el tono».

En uno de los audios, Maite Galdeano presuntamente amenaza con cometer una locura

En el primero de los audios, según Omar Suárez, se puede escuchar que «Maite pide a alguien muy cercano que termine con Kiko Jiménez», y añade: «Podemos decir de quien se trata. Maite le pide directamente a Cristian que termine y aniquile a Kiko Jiménez». En el segundo audio en cuestión, es algo que mencionó Sofía Suescun en De Viernes, aunque sin entrar en detalles: «Maite dice que tiene el valor suficiente para quitarse de en medio».

En cuanto al tercer audio, Galdeano «amenaza con hacer algo grave delante de toda España, si Sofía no vuelve a su casa». En el cuarto, la madre de Cristian Suescun «dice que a su hija Sofía no se la puede quitar un delincuente», refiriéndose a Kiko Jiménez. En el penúltimo audio, tal y como dio a conocer Omar Suárez, se verbalizó algo verdaderamente impactante y grave: «Maite amenaza reiteradamente con machacar a su hija». Respecto al último, Suárez asegura que Maite insulta gravemente a Sofía: «Es un insulto gravísimo, me ha impactado, es ver como una madre, en un tono hiriente, con odio y rabia le dice ‘eres una tal’…. es gravísimo».