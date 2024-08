El pasado viernes 23 de agosto pudimos disfrutar de un nuevo programa de De Viernes presentado por Bea Archidona y Santi Acosta. De esta forma, pudimos disfrutar de una de las entrevistas más esperadas tras lo ocurrido en los últimos días. Estamos hablando, como no podía ser de otra forma, de Sofía Suescun. La tercera finalista de Supervivientes All Stars no dudó un solo segundo en sentarse en el plató para sincerarse, como nunca, sobre lo sucedido con su madre Maite Galdeano. Debemos tener en cuenta que entre ellas hay un conflicto abierto de lo más peculiar, ya que se han vivido situaciones verdaderamente extremas por las que ha tenido que intervenir, incluso, la Guardia Civil. De esta forma, la de Pamplona quiso sentarse en De Viernes para explicar qué había ocurrido exactamente entre ellas y el motivo real por el que se vio obligada a tomar una decisión tan sumamente radical.

El pasado lunes, en el programa Vamos a ver, Pepe del Real compartió la reacción de Maite Galdeano a la entrevista de la finalista de Supervivientes All Stars en De Viernes. Entre otras tantas cuestiones, la de Pamplona hizo saber al periodista que está convencida de que «Sofía se va a arrepentir de tomar esta decisión y de dar esta entrevista durante toda su vida. Mi hija, la Sofi, está instruida por una rata. No es ella, no la reconozco. Sofía miente en todo, está robotizada por el ser», aseguró. Pero no todo queda ahí, ya que en las últimas horas han salido a la luz nuevas informaciones y declaraciones que no están dejando indiferente. Un claro ejemplo lo encontramos en Marta López que, en el programa Vamos a ver, ha desvelado una conversación de Galdeano que podría provocar un giro radical en esta trama familiar que está dando de qué hablar.

«Es una información que me llega a través de una persona que conozco desde hace más de veinte años y sé que es verdad lo que me cuenta. Otra cosa es que sea verdad lo que dice Maite», comenzó diciendo la colaboradora del programa de las mañanas de Telecinco. Según los datos que había recibido Marta López, una persona que vive en la urbanización de La Manga en la que se encuentra Maite Galdeano, habría escuchado «todo lo que pasa allí dentro».

«Ha escuchado dar gritos, porque ya sabéis como es ella, no sorprende a nadie», aseguró la tertuliana. Pero lo que más ha llamado la atención es una conversación telefónica que la madre de Sofía Suescun mantuvo, en el que daba a entender que este conflicto no era más que un montaje: «Tú estate tranquilo porque todo esto lo tenemos preparado. No te preocupes. Esto va a ser así. Primero va a ir ella y luego voy a ir yo a televisión».

Es más, según esta conversación, parece ser que las supuestas denuncias también forman parte de este presunto plan para aparecer en televisión: «Esto va a ir así, incluso vas a oír de policía y de denuncias, no te preocupes porque luego se van a quitar. Yo voy a decir que voy a ir a un hospital porque tengo un ataque de ansiedad, pero no tengo un ataque ni nada. Todo esto está preparado y yo estoy bien. Me he tenido que ir de allí para que todo parezca que es verdad».

A pesar de haber compartido esta información, los compañeros de Marta López ponían en duda el testimonio de la fuente de la colaboradora. «Yo no dudo que haya escuchado decirle eso a Maite. Otra cosa es la película que se ha montado Maite, pero me parece muy grave después de los pasos de Sofía», aseguró Omar Suárez, mientras que la presentadora fue más allá: «No tiene pinta de montaje por todas las cosas tan graves que estamos viendo».