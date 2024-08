Cristian Suescun desvela la dura petición de Maite Galdeano: «Me dijo que tenía que acabar con Kiko»

El pasado martes 27 de agosto pudimos disfrutar de una nueva entrega de TardeAR presentada por Ana Rosa Quintana. Entre otras tantas cuestiones, todos y cada uno de los espectadores de este programa pudieron ser testigos de una de las entrevistas más impactantes, a la par que esperadas. Estamos hablando de Cristian Suescun, hijo de Maite Galdeano y hermano de Sofía Suescun. Era el único miembro de la familia que, hasta el momento, no se había pronunciado sobre el conflicto que tantísimo está dando de qué hablar en las últimas semanas. De esta forma, el ex concursante de Supervivientes ha dado a conocer su opinión sobre lo ocurrido con su madre, pero también sobre la impactante y drástica decisión que su hermana y Kiko Jiménez se han visto obligados a tomar al respecto. Es más que evidente que estamos ante una situación que, lejos de solucionarse, continúa dando de qué hablar.

Así pues, Cristian Suescun quiso compartir muchos más detalles sobre el instante en el que su Sofía dio el paso de echar a Maite Galdeano de casa. Según su versión de los hechos, todo comenzó cuando el joven encontró a su hermana llorando de forma desconsolada: «Fue un shock importante. Mi hermana me dice que hasta aquí había llegado con mi madre, que no es feliz y que está manejando su vida». Motivo por el que Cristian Suescun, tan solo un día después, se puso en contacto con Maite Galdeano para tratar de mediar entre ambas y, por ende, facilitar la salida de «La Elegida de Dios» de la casa de la tercera finalista de Supervivientes All Stars. Para lograr ese objetivo, no tardaron en trazar un plan. De esta forma, trataron por todos los medios de hacer creer a Galdeano que Sofía había decidido romper con Kiko: «Buscamos la manera de que se fuese de casa».

Tan solo unos días después, concretamente el 13 de agosto, se produjo el instante en el que Maite Galdeano trató de colarse en la casa de Sofía Suescun: «Estuvo toda la noche conduciendo, cambiaron los cerrojos de la puerta y por eso decidió saltar la valla». Una decisión de lo más arriesgada, a la par que alocada, que propició una situación verdaderamente caótica, por la que tuvo que intervenir la Guardia Civil. Una situación en la que, según Cristian, su madre «estaba como ida» mientras que Sofía y Kiko no daban crédito a lo que estaba sucediendo: «Estaban blancos los dos. Esto fue un punto de inflexión».

Entre las numerosas confesiones de Cristian, sorprendió muchísimo al dar a conocer lo que su madre le pidió cuando tan solo llevaba un par de días en Murcia: «Me dijo que tenía que acabar con Kiko, que tengo que destruir la relación porque le tiene un odio inconmensurable». Una petición que ni tan siquiera compartió con su propia hermana por una razón muy clara: no quería echar más leña al fuego al ser consciente de lo delicada que era la situación. «Prefiero templar la situación y que no vaya a más», reconoció.

Maite Galdeano reacciona a la entrevista de Cristian Suescun en TardeAR

Al ser conscientes del testimonio que tenían entre manos, un equipo del programa de Telecinco se desplazó hasta La Manga, en la Región de Murcia, para poder hablar con la madre de la finalista de Supervivientes All Stars. Aunque se negó en rotundo a dar declaraciones, el periodista desveló que estuvo con ella fuera de cámaras y que se derrumbó por completo al escuchar el testimonio de su hijo.

Al fin y al cabo, Maite no pensaba que Cristian fuese a cargar contra ella de esa manera. «Ha entrado en un ataque de ansiedad. Me he tenido que acercar a ella para consolarla. Nos hemos sentado los dos en un banco del paseo de la playa», aseguró el reportero de TardeAR. Es más que evidente que este conflicto familiar va a seguir dando de qué hablar.