La durísima reacción de Maite Galdeano a la entrevista de Sofía Suescun: «Está instruida por una rata»

Es más que evidente que, hace tan solo unos meses, nadie podía llegar a imaginar que Sofía Suescun y Maite Galdeano, que aparentemente tenían un vínculo de lo más estrecho y especial, fuesen a distanciarse de forma tan drástica y radical. Estamos, indudablemente, ante un conflicto que no está dejando indiferente a nadie y está dando mucho de qué hablar. Es por eso que la finalista de Supervivientes All Stars, al ser consciente de las informaciones que se están compartiendo y todas las especulaciones que se estaban haciendo, ha querido atajar la situación de raíz. ¿De qué forma? Sentándose en el plató de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta que se emite cada semana en Telecinco, para dar a conocer muchos más detalles sobre esta complicadísima situación que está atravesando en estos momentos. Es un hecho que no está siendo algo fácil para ella, ni mucho menos.

Así pues, en el programa De Viernes, la novia de Kiko Jiménez reconoció, entre otras cuestiones, que estaba viviendo uno de los instantes más complejos de su vida. A pesar de todo, si hay algo que tiene claro es que, en estos momentos, lo único que necesita es espacio para tratar de aclarar su mente de alguna forma. Es consciente de que es algo bastante complicado dadas las circunstancias, sobre todo porque se trata de un conflicto que se ha hecho público, pero no va a parar hasta conseguir su objetivo. Es hora de priorizarse para evitar que las consecuencias, sobre todo las personales, vayan a más. Es por eso que, en el programa De Viernes presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, Suescun desveló con todo lujo de detalles cómo le hacía sentir su propia madre: «Si no eres la mejor, eres una fracasada. Me da un ataque de ansiedad de cómo me trata».

Y añadió: «Es una situación de pánico, es de las veces que más miedo he sentido. Tengo que esconderme en mi habitación. Veo a mi madre endemoniada, desencajada. Jamás ha reconocido un error. Todavía no es capaz de reconocer ni de ser consciente de la que ha liado». Es por eso que Sofía Suescun tiene algo verdaderamente claro: «Busca culpables y la culpable es ella». La respuesta de Maite Galdeano no tardó en hacerse pública, pronunciándose a través de Pepe del Real. El periodista y colaborador de Vamos a ver hizo público el mensaje que la madre de Sofía le hizo llegar.

«Sofía se va a arrepentir de tomar esta decisión y de dar esta entrevista durante toda su vida. Mi hija, la Sofi, está instruida por una rata. No es ella. No la reconozco. Sofía miente en todo, está robotizada por el ser», comenzó diciendo Maite Galdeano a través de Pepe del Real. Todo ello mientras dejaba claro que el objetivo principal de la madre de Sofía es ponerse en contacto con ella. A como dé lugar.

«No estaba de acuerdo con lo que estaba contando, porque cree que todo lo que ha hecho lo ha hecho por su bien. No entendió nada de la entrevista, estaba desesperada», añadió el periodista y colaborador de Vamos a ver. Pero no todo queda ahí, y es que a través de sus historias de Instagram, Galdeano ha mostrado el ritual que había hecho para intentar recuperar a su hija. En el vídeo en cuestión, vemos cómo decide impregnar un bote de cristal con vinagre. Además, se puede ver un papel en el que están escritas dos letras, que son K y S. Es decir, Kiko y Sofía. ¿Conseguirá su objetivo o Suescun habrá puesto tierra de por medio de forma definitiva?