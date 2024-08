No es ningún secreto que Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Maite Galdeano están viviendo, inevitablemente, uno de los veranos más complicados de sus vidas. Y siendo honestos, no es para menos. Tras poner punto y final a su participación en Supervivientes All Stars, concurso en el que consiguió la tercera posición, nadie fue capaz de imaginar que la de Pamplona iba a romper todo vínculo con su madre, con quien aparentemente tenía una relación verdaderamente estrecha. Tras una serie de informaciones, indirectas y declaraciones que se han hecho en los últimos días, Sofía Suescun dio un paso más allá. ¿De qué forma? Sentándose en el plató de De Viernes, programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, el pasado viernes 23 de agosto. Lo hizo para contar, con todo lujo de detalles, lo que realmente había sucedido con Maite Galdeano no solamente en los últimos días, sino también durante todos estos años.

Entre sus numerosas confesiones, la finalista de Supervivientes All Stars aseguró a los colaboradores de De Viernes que Maite Galdeano «siempre quiso hacer de ella una prolongación suya». Por si fuera poco, la joven no tardó en aprovechar la ocasión para ir mucho más allá respecto a este asunto: «Si no eres la mejor, eres una fracasada. Me da un ataque de ansiedad de cómo me trata. Es una situación de pánico. Es de las veces que más miedo he sentido». Por si fuera poco, Suescun fue mucho más allá: «Veo a mi madre endemoniada, desencajada. Jamás ha reconocido un error. Todavía no es capaz de reconocer ni de ser consciente de la que ha liado. Busca culpables, y la culpable es ella». La tensión que había en su casa era tal que lo único que Sofía solamente pedía algo muy concreto: «Ser libre, no vivir con esa presión que muchas veces me quitaban las ganas de vivir».

Como no podía ser de otra manera, las declaraciones de Sofía Suescun en De Viernes no han gustado en absoluto a Maite Galdeano. A través de Pepe del Real, periodista y colaborador del programa Vamos a ver que se emite por las mañanas en Telecinco, la madre de la joven no dudó un solo segundo en sincerarse al respecto: «Sofía se va a arrepentir de tomar esta decisión y de dar esta entrevista durante toda su vida. Mi hija, la Sofi, está instruida por una rata. No es ella. No la reconozco. Sofía miente en todo, está robotizada por el ser».

Salen a la luz las imágenes de Maite Galdeano saltando la valla de la casa de Sofía Suescun

Por si eran pocas las informaciones que han ido saliendo a la luz, el pasado lunes 26 de agosto el programa TardeAR tenía otra exclusiva entre manos. Y es que han querido hacer públicas las imágenes de lo sucedido el pasado 13 de agosto, cuando Maite Galdeano dio el paso de saltar la valla de la casa de su hija, lo que provocó que saltaran las alarmas. ¡Hasta acabó interviniendo la Guardia Civil!

De este asunto habló, precisamente, Sofía Suescun en De Viernes: «No sé qué pensaba que iba a conseguir, lanzando amenazas muy graves». Y añadió: «Intenta saltarse la valla, entrar en la casa, una vez más pasándose por ahí mis deseos, mis necesidades, una falta de respeto… Saltó la alarma, vino la policía… ¡Qué vergüenza!».

La finalista de Supervivientes All Stars se quedó tan sumamente impactada por la situación que estaba viviendo que reconoce que no supo cómo reaccionar. Es más, hasta tal punto que optó por esconderse: «Mi madre estaba endemoniada y yo no era capaz de afrontar esa situación», reconoció en De Viernes, y fue más allá: «La propia policía se da cuenta de que mi madre no está bien, actúa poseída, desde el odio, la ira o no sé, y me aconsejan que ponga una orden de alejamiento. Y lo hago, porque tengo miedo».