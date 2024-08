La temporada televisiva ya ha comenzado y es el momento de que programas como De viernes arranquen el curso por todo lo alto. La semana pasada Bea Archidona y Santi Acosta consiguieron un espectacular 16% de cuota para liderar en una noche de viernes sin apenas competencia por parte del resto de cadenas. Ni Antena 3 ni La 1 programaron grandes propuestas, por lo que la esperada entrevista a Sofía Suescun se llevó la mayor parte de la audiencia después de semanas de conflicto familiar. Para esta semana el culebrón sigue, aunque será otra protagonista la que se siente en el plató y cuente su versión de lo sucedido, algo que ha terminado con una enorme discusión familiar que no parece tener arreglo cercano.

Hay que hacer memoria para recordar que la convivencia en la familia Suescun Galdeano se ha roto por completo desde que Sofía se marchó a Honduras como concursante de Supervivientes All Stars. Aunque su madre y su novio trataron de guardar las formas para que no se diese cuenta de lo que estaba pasando y no alterar su concurso, en su regreso a España todo saltó por los aires. Lejos de una cálida bienvenida, descubrió que su pareja se había tenido incluso que marchar de casa, pero su regreso no sirvió para calmar las aguas. Maite Galdeano ha seguido intentando romper la pareja entre Sofía y Kiko Jiménez, una jugada que ha terminado saliendo mal y siendo expulsada de la casa en la que todos vivían.

Maite Galdeano aterriza en De viernes

Maite será la invitada de la noche de De viernes teniendo la opción de contar su versión de lo sucedido en las últimas semanas con su hija y su yerno. Mucho tendrá que aclarar después de que Sofía no dudase hace solo una semana en dejar claro que su madre sufre celos tóxicos por cualquier persona que se acerque a ella, lo que le ha provocado grandes problemas con sus parejas y amistades a lo largo del tiempo.

El conflicto ha llegado tan lejos que incluso ha pedido una orden de alejamiento de su propia madre para evitar que vuelva a colarse en su casa, algo que ya hizo hace solo unos días al saltar la valla de la finca. La propia Sofía ha explicado que durante años su salud mental ha estado afectada por culpa de su madre y de su forma que machacarla y de querer controlar todos sus pasos, algo que ha terminado en un distanciamiento que quiere mantener para poder recuperarse.

Pese a que se trata de un problema familiar mezclado con algo tan delicado como la salud mental, ninguno de los interesados parece dispuesto a renunciar a pasar por caja y tener su exclusiva en el programa. Galdeano es conocida por todos los espectadores de Mediaset por su carácter incontrolable, por lo que todo es posible durante su entrevista en el plató.

De viernes vivirá el penúltimo capítulo de esta historia -porque seguro que no acabará aquí- con una edición que promete seguir logrando grandes datos. Esta vez su duración será menor, ya que comenzará a las 22:50 h., justo después de Babylon Show, el nuevo programa de Carlos Latre, que tendrá al grupo Hombres G como invitados para cerrar su primera semana.