Sofía Suescun hace una contundente reflexión tras la demanda de Kiko Jiménez a Maite Galdeano

Es más que evidente que la situación de Kiko Jiménez, Sofía Suescun y Maite Galdeano no es para nada fácil, ni mucho menos. A pesar de que durante la participación de la de Pamplona en Supervivientes All Stars ya sabíamos que algo había ocurrido entre yerno y suegra, parece que todo ha terminado de saltar por los aires.

Tanto es así que Maite Galdeano, a través de sus historias de Instagram, no ha dudado en descalificar, de forma contundente, la pareja. Hasta tal punto que el andaluz se ha visto obligado a emprender acciones legales contra la madre de Sofía Suescun, ya que no está dispuesto a tolerar ciertas cuestiones, ni mucho menos. ¡Se trata de un paso más que definitivo!

Lo que sí se sabe, hasta el momento, es que Maite Galdeano ha pedido perdón a su hija Sofía Suescun. Ésta, lejos de quedarse en silencio, ha querido compartir con todos y cada uno de sus seguidores una curiosa reflexión. Unas palabras que podrían ser una respuesta al nuevo paso que ha dado su madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SOFIA (@sofia_suescun)

A través de su perfil de Instagram, en una primera publicación, Sofía Suescun dejaba claro cuál era su mayor objetivo en estos momentos, que no era otro que buscar esa «paz mental» que tanto necesita. Por lo tanto, y para tratar de conseguirlo, lo único que quiere es priorizar su felicidad sobre todas las cosas.

Una respuesta que, como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie. Al fin y al cabo, las idas y venidas y cambios de parecer de Maite Galdeano continúan desconcertando, cuanto menos, a los seguidores de madre e hija. Sofía se ha posicionado del lado de su pareja, con quien mantiene una relación sentimental desde hace cinco años.

En los últimos días, la madre de la finalista de Supervivientes All Stars habría reconocido que estaría dispuesta a todo por regresar junto a su hija a su casa ubicada en Madrid. Mientras tanto, Maite Galdeano ha puesto rumbo a un apartamento en Murcia, desde donde no ha dejado de mostrarse activa en redes sociales.

Es por ese mismo motivo por el que tanto Sofía Suescun como Kiko Jiménez han hecho una firme petición a Maite. ¿En qué consiste, exactamente? En que acuda a especialistas para poder tratar, de una vez por todas, su salud mental. La de Pamplona, por su parte, niega que necesite ningún tipo de ayuda a que, según ella, se encuentra perfectamente.

«Yo estoy mal por mis enfermedades físicas pero no mentales. Tengo informes que avalan que soy una persona súper normal y bastante fuerte mentalmente, ¿de acuerdo? Como digan lo contrario denunciaré a saco con mi abogada», aseguró Galdeano en un directo que realizó en su perfil de Instagram. Por si fuera poco, añadió: «Me está dejando de loca y por ahí no voy a pasar. Me han tirado todos los informes del psicólogo a la basura y los voy a denunciar solo por eso».