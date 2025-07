Trump afirma que Jeffrey Epstein “robó” personal del spa de Mar-a-Lago, incluida Virginia Giuffre

Donald Trump ha asegurado este martes 29 de julio que su ruptura con Jeffrey Epstein se produjo después de que el financiero «robara» empleadas de Mar-a-Lago, su complejo de lujo de Florida. Entre ellas, según ha explicado, podría haber estado Virginia Giuffre. Posteriormente, Virginia Giuffre acusó al príncipe Andrés de abusos sexuales. Falleció por suicidio este año en Australia. Trump no está acusado de ningún delito en relación con el caso Epstein. El presidente ha negado haber viajado a la isla del financiero y ha criticado a los medios por informar sobre sus vínculos con el caso.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha ofrecido más detalles sobre por qué dejó de hablar a Jeffrey Epstein. Además, ha declarado que no le han solicitado el indulto a Ghislaine Maxwell. En una reunión bilateral con el primer ministro británico, Keir Starmer, en la propiedad de golf de Trump en Turnberry, se le preguntó si indultaría a Ghislaine Maxwell: «Tengo derecho a indultarla. Pero nadie me lo ha pedido, nadie me lo ha preguntado. Eso está en las noticias. Pero ahora mismo, sería inapropiado hablar de ello».

Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual. Se reunió la semana pasada en dos ocasiones con el fiscal general adjunto Todd Blanche. Maxwell fue quien se puso en contacto con la Fiscalía.

Blanche no ha revelado qué supo el Departamento de Justicia de la entrevista de aproximadamente nueve horas, limitándose a afirmar que compartiría información adicional en el momento oportuno. El abogado de Maxwell ha afirmado que le preguntaron sobre 100 personas diferentes durante sus conversaciones.

Trump también ha explicado por qué dejó de hablar a Epstein. «No lo hablé en años», declaró Trump. «No hablé con él porque hizo algo inapropiado. Me robó a gente que trabajaba para mí. Le dije: ‘No vuelvas a hacer eso’. Lo volvió a hacer. Y lo declaré persona non grata». «Lo eché y ya está. Me alegro de haberlo hecho, si quieren saber la verdad».

¿Quién es Ghislaine Maxwell?

Maxwell se convirtió en una figura central del caso Epstein por su papel clave en la captación, manipulación y abuso de menores junto al financiero. Según múltiples testimonios, Ghislaine Maxwell reclutaba a niñas y jóvenes para que Epstein abusara sexualmente de ellas, muchas veces bajo la tapadera de contratarlas como masajistas.

Juicio y condena de Maxwell

En junio de 2022, fue condenada a 20 años de prisión en Estados Unidos por:

Tráfico sexual de menores.

Conspiración para transportar menores con fines de abuso sexual.

Captación y manipulación de víctimas.

El juicio reveló una red sistemática de abuso que duró años, involucrando a menores de edad, muchas de ellas reclutadas bajo falsas promesas de trabajo o dinero.

¿Quié fue Virginia Giuffre?

Virginia Giuffre fue una de las principales denunciantes del caso de tráfico sexual contra Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Su testimonio fue clave para sacar a la luz una red de abuso y explotación de menores operada durante años por Epstein, y facilitada por Maxwell. Según relató, fue captada con solo 16 años mientras trabajaba en el spa del club Mar-a-Lago, en Florida. A partir de entonces, fue víctima de una serie de abusos sistemáticos en distintas propiedades del millonario, incluidas las Islas Vírgenes, Nueva York y Londres.

Giuffre denunció también haber sido forzada a mantener relaciones sexuales con figuras poderosas, entre ellas el príncipe Andrés del Reino Unido, quien acabó llegando a un acuerdo extrajudicial con ella en 2022. Con el tiempo, se convirtió en activista contra la trata sexual y fundó una organización para apoyar a otras víctimas. Falleció en 2024 por suicidio, un hecho que volvió a poner en el foco el alcance y las secuelas de la red de abusos.