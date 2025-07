Una carta de Trump a Epstein «subida de tono» enfrenta a la Casa Blanca con ‘The Wall Street Journal’

Un nuevo capítulo de la polémica por no publicar la lista de clientes de Epstein, que según el Departamento de Justicia de EEUU «no existe», aumenta la presión sobre Donald Trump: la publicación en The Wall Street Journal de una carta que el presidente de Estados Unidos habría enviado a Jeffrey Epstein. La difusión de la carta vuelve a poner en entredicho las palabras de Trump, que asegura que la idea de que su nombre aparezca en la lista Epstein responde a una conspiración de los demócratas, y ha anunciado este jueves que demandará al medio de comunicación.

El magnate abre así un nuevo frente tras la rebelión de las bases del movimiento MAGA (Make America Great Again), en esta ocasión contra NewsCorp y Rupert Murdoch -dueños de The Wall Street Journal-, porque la carta es el contenido de una «noticia falsa», afirma.

Es más, Trump ha revelado que antes de publicar la carta a Epstein «WSJ y Murdoch fueron personalmente advertidos». El presidente de EEUU se dirigió a la cabecera y el empresario australiano, principal accionista también de Fox News. Los acusa de difundir «una historia falsa, maliciosa y difamatoria».

El republicano ha cargado también contra la editora del medio, Emma Tucker, porque «no quiso oír» las indicaciones dictadas por Karoline Leavitt -portavoz de la Casa Blanca-. «Murdoch declaró que se encargaría de ello pero, obviamente, no tenía poder para hacerlo», ha añadido.

The Wall Street Journal relata en el artículo que la carta publicada es parte de una colección con escritos «subidos de tono» que los amigos influyentes del pederasta le habrían enviado con motivo de su 50 cumpleaños, en 2003. En el caso de la misiva de Tump, destaca un dibujo del presidente de EEUU del cuerpo de una mujer cuya silueta enmarcaba el texto mecanografiado, y que llevaba la firma del líder republicano bajo la cintura, simulando el bello púbico. Escribió «feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto». Al parecer, la colección responde a una recopilación, a modo de regalo, de Ghislaine Maxwell a Epstein (su ex asistenta que cumple 20 años de cárcel por «captar y suministrar menores» a la red de tráfico sexual).

Trump ha ordenado a la fiscal general Pam Bondi – la misma que destituyó este jueves a Maurene Comey, fiscal que llevó el proceso de Epstein- «que presente todos y cada uno de los testimonios pertinentes del Gran Jurado (que presentó cargos contra Epstein), sujeto a la aprobación del Tribunal», para lo que ha alegado «la ridícula cantidad de publicidad dada» al caso.

Este nuevo capítulo del «engaño Epstein», ha indicado, es un ejemplo de «noticia falsa». Argumenta que si fuera real, la información la habría publicado «hace años» el ex director de la CIA James Comey, al que él mismo echó del cargo, «Crooked Hillary» -como se refiere a Hillary Clinton- «y otros lunáticos de la izquierda radical».

El inquilino de la Casa Blanca ha sacado pecho por sus ataques a la prensa, con los que dice haber «golpeado» a George Stephanopoulos y la ABC, a 60 Minutes de la CBS «y otros». Ahora mete en el mismo saco a The Wall Street Journal, por haberse convertido «en un trapo asqueroso y sucio» que «muestra su desesperación por seguir siendo relevante escribiendo mentiras difamatorias como ésta». «Nunca he hecho un dibujo en mi vida, no hago dibujos de mujeres, no es mi lenguaje, no son mis palabras», ha defendido Trump.

El líder republicano declaró al New York Magazine en 2002: «Conozco a Jeffrey hace quince años. Es un tipo estupendo con mucho humor. Se dice que le gustan las mujeres guapas y que muchas de ellas son más bien jóvenes. No hay duda al respecto, Jeffrey disfruta su vida social».

Por otro lado, una vez más ha aprovechado la ocasión para culpar de «perpetuar esta estafa» a los demócratas, como hizo hace unos días, cuando apuntó directamente a Biden y Obama.

Además de determinar que la lista Epstein no existe, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también concluyó que Jeffrey Epstein sí se suicidó en agosto de 2019 en la prisión de Manhattan en la que cumplía condena. Por tanto, rechaza la idea de que alguien entrara en su celda para matarlo, como mostraban unas imágenes en circulación que «fueron editadas», según el informe. El propio Trump dio credibilidad en su momento a esa historia.

Trump a la carta de Epstein en ‘WSJ’

«El Wall Street Journal (WSJ) publicó una carta falsa, supuestamente dirigida a Epstein. Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos. Le dije a Rupert Murdoch que era una estafa, que no debería publicar esta historia falsa. Pero lo hizo, y ahora voy a demandarle a él y a su periódico de tercera».