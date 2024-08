El mes de agosto nos está dejando una de las polémicas televisivas más inesperadas de Mediaset España: la de la familia Suescun. Tal y como se ha podido saber, Sofía Suescun, ex participante de Supervivientes All Stars, ha echado a su madre, Maite Galdeano, de su casa.

Al parecer, madre e hija habrían tenido una fuerte discusión donde Kiko Jiménez, novio de la influencer, habría recibido fuertes acusaciones. Un desencuentro familiar que ya se encuentra en manos de la justicia, pues el tertuliano andaluz ha decidido denunciar a su suegra.

«A mí me ha hecho mucho daño públicamente. No se puede consentir que una persona, ya sea tu suegra o cualquiera, haga esas acusaciones hacia otra persona, sabiendo la sensibilidad del tema y la de mujeres que lo están sufriendo», comentó Kiko Jiménez en Fiesta, programa de Telecinco. Un encuentro televisivo donde anunció la medida legal que había tomado contra su suegra.

«Está en juego también mi dignidad y la de mi familia», dijo. Pero, en menos de 24 horas, llegó la respuesta de Maite Galdeano. La reportera Lucía Fernández se ha desplazado a Murcia para poder hablar con la madre de Sofía Suescun, pues es allí donde se encuentra viviendo actualmente. «Se ha levantado muy contenta, pero nosotros hemos estado cuando se ha ido al gimnasio, después a la piscina y a la playa», comenzó diciendo la periodista.

Tiempo después, y de forma inesperada, Maite Galdeano apareció en pantalla para responder a las preguntas de la reportera. «¿Estás bien? ¿Cómo estás?», le preguntaba Lucía Fernández, mientras la ex conductora de autobuses volvía de dar un paseo por la playa con su perro. A pesar de todo, la madre de Sofía Suescun optó por quedarse en silencio.

La curiosa reaparición en directo de Maite Galdeano tras la denuncia de Kiko Jiménez: «Bon voyage» #Fiesta18A https://t.co/D26JLSi6b4 — Fiesta (@fiestatelecinco) August 18, 2024

Maite Galdeano sorprende durante su aparición en Fiesta

«¡Bon voyage, bon voyage!», respondía Maite Galdeano. Una reacción con la que dejaba a todos completamente anonadados. «Muchas ganas de hablar hoy no tiene (…) En estos casos, la verdad que yo agradecería que se parara un momento y dijera ‘oye, no quiero hablar y no os voy a decir nada’. Es como una persecución absurda», comentó el presentador del formato, Frank Blanco.

Lejos de quedar ahí, la madre de Suescun comenzó a realizar sonidos ininteligibles mientras escapaba con su perro de las cámaras. Una actitud que provocó que la colaboradora Belén Rodríguez realizase una pequeña valoración. «A mí no me parece bien la actitud de tomarse esto a broma. Una vez más creo que excede muchos límites y, desde luego, hay un punto de inflexión, para mí importantísimo, que ayer Kiko Jiménez anunció que había demandado a Maite», señaló a modo de conclusión.

Sin lugar a duda, un drama familiar que promete no acabar pronto. De momento, Sofía Suescun ha optado por permanecer al margen del foco mediático. La influencer publicó una nota en sus stories de Instagram donde ha hablado de la situación que está viviendo con su madre. Pero, desde entonces, ha preferido no generar más revuelo. Por el contrario, Kiko Jiménez sí ha acudido a los platós de televisión a contar su versión de la historia.