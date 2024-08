Marta Torné recibe duras críticas tras participar en ‘Babylon Show’: «Si eso lo hace Pablo Motos…»

Hace tan solo unos días, Carlos Latre aterrizó en las noches de Telecinco con un nuevo programa que lleva por título Babylon Show. A pesar de que la primera noche cosechó un 10,1% de cuota de pantalla, tan solo un día después el dato se desplomó hasta un 6,9%. Es más, el pasado miércoles, alcanzaron un 6,3%. En esa entrega de ayer, que fue titulada como «noche olímpica», fuimos testigos de la llegada de nuevos colaboradores. Entre ellos se encontraba la presentadora Marta Torné. Lejos de que todo quede ahí, en plató se pudo contar con nada más y nada menos que 14 de las 18 medallas que el Comité Olímpico Español cosechó en París.

Lo que nadie esperaba es que esta nueva entrega de Babylon Show fuese a comenzar con nada más y nada menos que un número musical. La protagonista no era otra que Marta Torné. La comunicadora apareció con un impresionante vestido blanco, haciéndose llamar ‘Celine Dioni’. Lejos de que todo quede ahí, impactó a los espectadores del programa de Carlos Latre fingiendo una más que desafortunada bizquera. Fue entonces cuando Torné empezó a imitar esa icónica actuación que la artista hizo en la Torre Eiffel durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos que se celebraron en París. Una parodia que, como era de esperar, ha llenado de indignación a los espectadores del programa. Es más, la gran mayoría de ellos no han dudado un solo segundo en quejarse a través de sus redes sociales, dejando claro que no ha sido un gesto para nada acertado, ni mucho menos.

«Qué poca vergüenza imitar a Celine Dion. Menuda mierda, hija… No sabes ni qué hacer en plató. Basura de programa» o «Esta parodia de Celine Dion no os la voy a perdonar. Qué puta vergüenza. ¿Qué gracia se supone que tiene? ¡Ridículos!» son algunos de los numerosos comentarios que se han compartido en X (antes Twitter). Es más que evidente que los espectadores del programa estaban realmente indignados.

Pero no todo quedó ahí, ya que las duras críticas de Marta Torné fueron a más cuando ejerció el papel de copresentadora junto a Carlos Latre. Ambos se vieron las caras con dos medallistas olímpicos en boxeo. En un momento dado de la charla, hablaron de la gran importancia que habían tenido estos Juegos Olímpicos a la hora de visibilizar su disciplina en redes sociales. Fue entonces cuando Marta Torné dejó a todos sin palabras con una inapropiada sugerencia: «Eso es porque no queréis, porque estáis para sacaros en las redes… sin camiseta mejor claro».

De esta forma, una vez más, los usuarios de X (antes Twitter) volvieron a pronunciarse sobre este comentario tan fuera de lugar: «Los comentarios sobre el físico de los hombres medallistas olímpicos españoles y sus alusiones a que se quiten la camiseta, ¿se considera cosificación o algo similar o eso es solamente si lo hace Pablo Motos con mujeres?». Pero también criticaron otro comentario a uno de los medallistas por la disciplina de piragüismo: «Marta Torné en Babylon Show preguntando a Marcus Cooper si tiene pareja. Si esa pregunta se la hace Pablo Motos en El Hormiguero, mañana es titular en toda la prensa e Irene Montero hace una protesta/manifestación en Europa». Los espectadores, por tanto, llegaron a una conclusión: «No sé si lo de Torné es un papel o está más caliente que el pico de una plancha».