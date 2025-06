No estamos preparados para lo que va a pasar en España, Jorge Rey ha avisado y da miedo: «Se está gestando…»

Jorge Rey lanza un aviso que da miedo, no estamos preparados para lo que llega, se está gestando algo muy distinto a lo que esperaríamos. Tenemos que empezar a ver llegar un cambio que puede acabar siendo el que nos acompañe en unas jornadas en las que todo puede ser posible, de la mano de una situación que realmente puede acabar cambiándolo todo. Con lo que, hasta la fecha no sabíamos lo que nos está esperando en estos días que hasta la fecha no esperaríamos.

Es hora de ver qué es lo que puede pasar en España en unos días en los que tocará estar preparados para una serie de cambios en los que todo puede pasar. Habrá llegado ese momento de ver un destacado cambio de ciclo que hasta la fecha no habíamos ni visto llegar. El sistema de Las Cabañuelas no duda en decirnos qué es lo que nos está esperando antes que nadie, antes que los mapas del tiempo lanzan las advertencias, tenemos a un Jorge Rey que nos advierte de todo lo que llega a toda velocidad.

Lo que va a pasar en España lo avisa Jorge Rey

Desde que un joven que no había terminado la ESO nos dio una serie de novedades destacadas en la previsión del tiempo, acumula millones de visitas a sus redes sociales gracias a este método tradicional. Debemos empezar a pensar en este método como uno de los más destacados en estos tiempos en los que la tecnología va un paso por detrás, tal como vimos con Filomena, Las Cabañuelas acertaron.

Tocará estar muy pendientes de una situación que siempre se adelantan los expertos. Tendremos que estar pendientes de un cambio que puede acabar siendo lo que realmente nos acompañe en estos días en los que todo puede ser. Es momento de ver llegar un cambio que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta.

Jorge Rey ha sido de los pocos que ha visto llegar un cambio que se ha convertido en una realidad en estos días de primavera. Las lluvias han acabado siendo más y más intensas en estos días en los que todo puede acabar siendo posible, con una serie de novedades que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días.

Tocará ver qué es lo que pasa en estos días en los que los expertos han lanzado una importante advertencia que puede acabar siendo lo que marque estos días del mes de junio.

Se está gestando algo que quizás no esperaríamos

Este mes de junio estamos viendo llegar una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después. Tal y como nos explica este joven en sus redes sociales: «Junio brillante, año abundante. En España habrá inestabilidad hasta este próximo viernes, aunque de manera muy débil. El miércoles nos encontraremos con algunas tormentas de manera generalizada, donde el jueves irán a menos».

La AEMET no duda en reafirmar esta previsión del tiempo que puede darnos sorpresas a partir de mañana. En su web descubrimos que: «Este día se espera una tendencia a la estabilización en la Península, con el sistema de bajas presiones protagonista de la inestabilidad de fechas previas alejándose hacia el norte, aunque todavía se esperan chubascos y tormentas a primeras horas en el cuadrante nordeste con tendencia a cesar. Con ello se espera un predominio de cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en montañas del extremo norte, y únicamente será en el extremo noroeste donde el acercamiento de un frente deje los cielos nubosos o cubiertos y provoque precipitaciones en el oeste de Galicia, sin descartarse en el resto del noroeste. No se esperan precipitaciones en las islas, con cielos poco nubosos en Baleares e intervalos de nubes en Canarias; de tipo bajo en el norte de las islas y de tipo alto en el sur».

Siguiendo con la misma previsión: «Es probable que persista la calima en Baleares, Alborán y zonas del extremo este peninsular.

Las temperaturas máximas descenderán en los litorales mediterráneos, así como en la mayor parte del tercio norte peninsular, notablemente en áreas del Cantábrico oriental. Se darán ascensos en el cuadrante suroeste y permanecerán sin cambios significativos en el resto. Se espera superar los 34-36 grados en depresiones de Andalucía y del nordeste peninsular, así como en otros puntos del cuadrante sureste y del interior de Mallorca. Las mínimas descenderán en la Península, de forma ligera en litorales y moderada en interiores; permaneciendo sin cambios significativos en las islas. Soplarán vientos moderados del este en Baleares y Ebro, de poniente en el Estrecho y golfo de Cádiz, y de componente sur en los litorales atlánticos gallegos, donde son posibles intervalos de fuerte. En el resto se darán vientos flojos en general, con predominio de la componente este en el Cantábrico, tercio nordeste y fachada oriental peninsular, y de las componentes sur y oeste en el resto. Alisios moderados en Canarias».