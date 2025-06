‘La Revuelta’: el nuevo dardo a Melody durante la visita del ganador de ‘Eurovisión 2025’

Como no podía ser de otra manera, el pasado martes 10 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de algo verdaderamente excepcional, como era la ausencia de Ricardo Castella. No solamente hablaron sobre qué le había podido ocurrir para no estar presente en el programa. Por si fuera poco, Sergio Bezos fue el encargado de sustituirle durante la entrega. Por si fuera poco, en este nuevo programa de La Revuelta, David Broncano y su equipo tenían preparada la visita de uno de los artistas que más está dando de qué hablar en todo el mundo. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Johannes Pietsch, el cantante austriaco conocido como JJ que consiguió ganar Eurovisión 2025. A pesar de que trató de comunicarse en español, el invitado de La Revuelta finalmente optó por seguir adelante con la entrevista utilizando el inglés como idioma.

Durante su paso por el programa de La 1 de Televisión Española, y como no podía ser de otra forma, David Broncano no tardó en mencionar a Melody. Entre otras cuestiones, quiso saber la interacción que tuvo el intérprete de Wasted Love con la representante española en Eurovisión 2025. Entre otras cuestiones, JJ reconoció que no llegó a ver la actuación de la cantante de Dos Hermanas, pero sí que tuvo la oportunidad de intercambiar algunas palabras con ella antes del certamen musical. De hecho, al enterarse de que España había quedado de las últimas en la Gran Final, el austriaco se quedó verdaderamente sin palabras. Fue entonces cuando David Broncano, tirando de humor, hizo el siguiente comentario: «No podíamos creerlo. Han sido tiempos difíciles para España». El ganador de Eurovisión 2025, por su parte, acabó imitando a Shakira, a Britney Spears y hasta a Melody, interpretando una parte de Esa Diva.

Como no podía ser de otra manera, el presentador de La Revuelta propuso a JJ que enviara un mensaje a Melody para que fuese al programa. Fue entonces cuando el austriaco quiso dirigirse a su compañera en Eurovisión 2025: «Te envío todo mi amor. La Revuelta y David contactarán contigo para venir al programa», aseguró.

En ese preciso instante, alguien del público hizo el siguiente comentario: «No lo va a entender Melody». David Broncano quiso saber a qué se refería: «¿Qué no lo va a entender porque lo dice en inglés?», preguntó. Algo que Grison aprovechó a la perfección para tirar de ese humor que tanto le caracteriza: «No te preocupes, se lo traducirá Lady Gaga».

No podemos olvidar que la representante de España en Eurovisión 2025 no dudó en cancelar su aparición en La Revuelta a su regreso de Basilea. Algo que generó cierta tensión entre ambas partes, sobre todo después de las declaraciones de Melody en la rueda de prensa, donde dejó claro que se negaba a ir a un programa «en el que no se la respetara». Aun así, estaba abierta a recibir disculpas, aunque David Broncano se negó en rotundo a dar ese paso, ya que no consideraba que debía hacerlo. ¿Lograrán solucionar esas diferencias?