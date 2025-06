El pasado martes 10 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta. De esta manera tan concreta, tras la visita de los actores Clara Galle, Nuno Gallego y Agustín Della Corte, David Broncano recibió a un nuevo invitado en el mítico Teatro Príncipe Gran Vía. En esta ocasión, se trataba de JJ, el cantante de Austria que consiguió hacerse con la victoria en Eurovisión 2025. Eso sí, antes de recibirle, los espectadores no tardaron en darse cuenta de algo muy concreto: faltaba un miembro importante del equipo de La Revuelta. Todo ocurrió al principio del programa, cuando la presentación comenzó a ser bastante diferente a la habitual. ¿El motivo? Ricardo Castella no estaba en su puesto, por lo que Grison estaba completamente solo. Una situación verdaderamente excepcional por la que ambos se vieron obligados a explicar qué estaba ocurriendo.

Tras hablar con los colaboradores que se encontraban en el Teatro Príncipe Gran Vía, lugar en el que se graba el programa que se emite de lunes a jueves en La 1 de Televisión Española, David Broncano no tardó en lanzar una pregunta de lo más contundente: «¿Ricardo qué?». Grison no dudó en tirar de ese humor que tantísimo le caracteriza para tratar de responder al presentador: «¿Quién es Ricardo?», cuestionó, provocando las risas entre el público allí presente. A pesar de todo, al ser consciente del importante papel de Castella en el programa, el jienense no dudó en tratar de buscar un rápido reemplazo: «Sergio está haciendo muchos reemplazos este año, pero claro…» No podemos olvidar que no es la primera vez que Bezos sustituye a alguno de sus compañeros sobre el escenario el Teatro Príncipe Gran Vía. El beatboxer, por su parte, aprovechó para hacer una comparación respecto a la ausencia de Ricardo Castella.

«Hagamos como que nunca estuvo aquí, como la madre de Will Smith en El Príncipe de Bel Air, que se la cargaron y pusieron a otra», comentó Grison, entre risas. No tardaron en volver a incidir en el asunto que les preocupaba, y era que Sergio Bezos fuese el que sustituyese a Castella sobre el escenario: «Cuando falta Grison no preocupa tanto como cuando falta Ricardo».

David Broncano no tardó en dar la razón a su compañero: «Claro, porque Grison normalmente es que se ha entretenido con algo en el garaje que tiene». Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra manera, trataron de analizar el verdadero motivo por el que el director se había ausentado.

«Ricardo es que ha pasado algo», comentó Sergio Bezos, mientras el presentador de La Revuelta fue más allá: «Pero Ricardo igual es que lo suyo…» Fue entonces cuando Grison no dudó en exagerar la historia: «Sí, ha tenido un accidente o algo. Un accidente doméstico». Un comentario que Bezos aprovechó para tirar de humor: «Un accidente que se llama siesta».

Finalmente, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de cómo Sergio Bezos ocupó el lugar en el que habitualmente está Ricardo Castella. «Tú has reemplazado algún día a Grison con el beatbox, pero el pianillo sabes tocarlo», comentó David Broncano. Su compañero no tardó en responder: «Lo puedo tocar un poco».