Cambio en las normas del INSS: ésto es lo que vas a cobrar de pensión si has cotizado menos de 20 años

Acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años con el 100% de la pensión cada vez es más complicado en España. En este 2025 han aumentado los requisitos de cotización; para poder retirarse con la jubilación íntegra hay que acreditar 38 años y tres meses cotizados. Los que no lleguen a una cotización mínima en la vida laboral tendrán una reducción en la pensión. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la penalización en la pensión a los que hayan cotizado menos de 20 años en su vida laboral.

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero, seguirá aumentando de forma progresiva la edad de jubilación en España hasta 2027. En esta fecha, las personas que se quieran jubilar a los 65 años con la pensión íntegra tendrán que acreditar 38 años y seis meses de cotización. Los que no cumplan con este requisito tendrán que esperar hasta los 67 años.

De momento, en 2025, las personas que se quieran jubilar a los 65 con el 100% de la pensión tendrán que tener 38 años y tres meses cotizados y los que no cumplan con esta premisa tendrán que esperar hasta los 66 años y ocho meses. En 2026, los que no cumplan con la cotización mínima tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses.

La pensión si has cotizado menos de 20 años

Las personas que no lleguen a la cotización mínima y se quieran jubilar a los 65 años no tendrán derecho al 100% de la base reguladora. Hay que recordar que, a la hora de calcular una pensión, se tienen en cuenta los años cotizados en la Seguridad Social y la base reguladora, que es la media de las últimas 300 bases de cotización. Las personas que no lleguen a una cotización mínima sufrirán un recorte en esta base reguladora de la pensión.

En España, la ley dicta que para acceder a una pensión contributiva de jubilación hay que tener un mínimo de 15 años cotizados en la Seguridad Social. Las personas con esta cotización sólo podrán aspirar al 50% de la base reguladora generada en esos años. Por ejemplo, las personas que tengan una cotización de 20 años en la Seguridad Social tendrán una reducción en la pensión del 62,38%. La Razón ha elaborado una tabla con los descuentos en la pensión de las personas que tengan entre 15 y 20 años de cotización.

15 años: 50%

16 años: 52,52%

17 años: 55,04%

18 años: 57,56%

20 años: 62,38%

La pensión para los que no cumplan con la cotización

Las personas que no lleguen al mínimo de 15 años de cotización y no puedan acceder a una pensión contributiva de jubilación sí que pueden solicitar una pensión no contributiva. Esta es una ayuda, fijada en los Presupuestos Generales del Estado, que el IMSERSO reparte a través de las comunidades autónomas, y que tiene como objetivo ayudar a las personas que están en una situación de vulnerabilidad económica.

«La pensión no contributiva de jubilación asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios», informa el IMSERSO a través de su página web en la que especifica los requisitos que hay que cumplir, que son los siguientes:

Tener 65 años o más.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años.

Demostrar una carencia de rentas de menos de 7.905,80 € anuales mientras el beneficiario tenga acceso a la pensión.

Por lo que respecta a la cuantía, estas han subido a razón de un 9% después de la última subida de las pensiones. Por ello, la pensión no contributiva de jubilación queda en 7.905,80 euros anuales, que equivale a 564,70 euros mensuales. Esta cantidad también dependerá de los miembros que formen el núcleo familiar y de los beneficiarios que haya dentro de la misma familia.