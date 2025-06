“No estamos preparados”: este experto economista alerta sobre una inminente reforma en la edad de jubilación

El economista Gonzalo Bernardos ha alertado a muchos con lo que parece que se viene con respecto a la edad de jubilación. «Preparaos para lo que viene» han sido sus palabras, ya que, según este reconocido experto, España tendrá que retrasar la edad de jubilación en los próximos años, siguiendo el camino de otros países europeos que ya han comenzado a tomar medidas drásticas. Y no es por capricho: el sistema de pensiones, tal y como lo conocemos, empieza a dar signos de agotamiento.

Lo que ha encendido todas las alarmas es la reciente decisión de Dinamarca. El Parlamento danés ha aprobado un cambio histórico: a partir de 2040, sus ciudadanos no podrán jubilarse hasta los 70 años. Es la primera vez que un país europeo legisla una medida tan ambiciosa, aunque no será la última. De hecho, Bernardos lo tiene claro: «Nosotros seguiremos su ejemplo, más tarde o más temprano». Y es que las causas de fondo son difíciles de ignorar si tenemos en cuenta el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad que están presionando los sistemas públicos de bienestar en toda Europa.

En España, la edad legal de jubilación está hoy en 66 años y 8 meses, aunque aquellos con más de 38 años y 3 meses cotizados pueden retirarse a los 65. Sin embargo, las condiciones demográficas y económicas no permiten demasiadas celebraciones. Más bien invitan a prepararse. La advertencia de Bernardos no es algo baladí o imposible, es una llamada a que pensemos sobre qué modelo de protección social queremos, y qué estamos dispuestos a hacer para sostenerlo.

Economista alerta sobre una reforma en la edad de jubilación

Lo que ha hecho Dinamarca con respecto a retrasar la edad de jubilación hasta los 70 no ha sido fruto de la improvisación. En realidad, el cambio forma parte de una reforma mucho más amplia aprobada en 2006, diseñada para ir ajustando progresivamente la edad de jubilación según aumente la esperanza de vida. Días atrás, con 81 votos a favor y 21 en contra, el Parlamento danés convirtió en ley una de las transformaciones más importantes de su Estado del Bienestar. El resultado: dentro de quince años, los daneses no podrán jubilarse antes de los 70.

Esta decisión convierte a Dinamarca en ser el primer país europeo en retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años. Un país que en la actualidad ya tiene fijada la edad de jubilación en los 67 y que para el año 2035 la tendrá fijada en los 69 años. De modo que mientras otros países siguen debatiendo cómo enfrentar el desafío de la edad para jubilarse, los daneses llevan ya tiempo dando el paso hacia retrasar al máximo la edad de retiro. Un cambio que sin embargo, y dependiendo de determinadas profesiones, puede que no sea igual de factible para todos.

Sin embargo, parece que lo iniciado por Dinamarca se trasladará a otros países europeos. De hecho, Bernardos lo considera una señal de lo que se avecina: «Esto no es una excepción, es el principio de una tendencia que se va a extender por Europa». Su análisis no se basa únicamente en el ejemplo danés, sino en la lógica de los números. Con más personas jubiladas, menos jóvenes trabajando y una mayor esperanza de vida, los sistemas públicos no aguantan sin reformas.

La situación en España

Aunque en nuestro país no hay todavía ninguna propuesta oficial sobre la mesa para subir la edad de jubilación, los expertos coinciden en que la reforma llegará. No es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo y cómo. El sistema de pensiones español, que representa uno de los mayores capítulos del gasto público, se enfrenta a una presión creciente. Cada año hay más pensionistas y menos trabajadores que cotizan. Y eso, inevitablemente, lleva al desequilibrio.

Gonzalo Bernardos no es el único que ha levantado la voz, pero sí uno de los que lo ha hecho con más claridad. Según él, España no podrá mantenerse al margen del cambio europeo. Las proyecciones lo confirman: en 2050, se estima que por cada persona activa habrá casi otra jubilada. En ese escenario, el modelo actual resulta insostenible si no se introducen ajustes estructurales. Y uno de ellos, probablemente el más sensible, es retrasar la edad legal de jubilación.

Y aunque Dinamarca no comenzará a aplicar esa edad de jubilación a los 70 años hasta 2040, y creamos que es algo lejano lo cierto es que la sostenibilidad del sistema de pensiones en nuestro país, lleva ya tiempo en la cuerda floja. Según lo dicho por Bernardos, debemos estar preparados o en todo caso, tal y como consideran otros muchos expertos económicos, es momento de repensar el futuro laboral, fomentar la natalidad, atraer talento joven y hacer reformas que puedan garantizar el actual sistema de pensiones que fija la edad de jubilación, recordemos en los 66 años y 8 meses.