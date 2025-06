Elon Musk se disculpa tras los mensajes contra Trump: «Fui demasiado lejos»

Elon Musk se ha disculpado con el presidente estadounidense, Donald Trump, por los mensajes que publicó en su perfil de X (anteriormente Twitter) la semana pasada. Así lo ha comunicado este miércoles a través de sus redes sociales. «Lamento algunas de mis publicaciones contra el presidente Trump. Fueron demasiado lejos», ha señalado.

El rifirrafe estalló después de que el director ejecutivo de Tesla y SpaceX criticara un proyecto de ley presentado por Trump, que tildó de «abominación», lo que llevó a un intercambio de críticas en las que Musk llegó a vincular a Trump con los crímenes cometidos por el traficante de menores Jeffrey Epstein, mensaje que eliminó posteriormente.

El mensaje de este miércoles llega días después de que el mandatario estadounidense afirmara que consideraba «rota» su relación con Musk, hasta entonces uno de sus asesores y aliados, y recalcara que no tiene intención alguna de reparar estas relaciones.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025