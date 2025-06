Entradas para la F1 2025-2026 en Madrid y Barcelona: precios, cuándo salen a la venta y cómo comprarlas

Ya se conocen las fechas para la celebración de los Grandes Premios de Fórmula 1 en Madrid y Barcelona. La F1 ha hecho oficial este martes el calendario oficial para 2026, el primero en el que estará Madring. La capital de España formará parte por primera vez del gran circo bajo el nombre de GP de España de F1, y los aficionados ya están como locos por conseguir entradas para la doble cita en España, algo que no sucedía desde 2012, cuando Barcelona y Valencia compartieron calendario.

La expectación por ver la primera carrera de Fórmula 1 en Madrid es máxima. Ya se vio las ganas que tiene la afición de ver a Fernando Alonso, Max Verstappen, Lewis Hamilton y compañía recorriendo las calles de la capital con sus monoplazas, durante la exhibición que dio Carlos Sainz con el Williams en Madring, que fue un auténtico exitazo. Varios jugadores del Real Madrid acudieron para ver en directo al piloto madrileño.

Entradas para la F1 en Barcelona

Las entradas para Barcelona todavía no están a la venta. De hecho, todavía no se sabe qué nombre tendrá el Gran Premio de Montmeló, si será GP de Cataluña, GP de Europa, GP de Barcelona o cuál será su denominación, ya que el nombre de GP de España lo ostentará Madrid. De momento, la única opción para adquirir entradas para la cita que tendrá lugar del 12-14 de junio en Montmeló es la de realizar un depósito para un paquete de tickets VIP, que solo se aplica a paquetes de varios días, no aplica a paquetes de un solo día. Los depósitos no son reembolsables y se aplicarán al precio total del paquete para el Gran Premio de Barcelona, anuncia la F1.

Este depósito se realizará a través del Programa de Depósitos de Experiencias F1. De esta manera, el aficionado tendrá acceso prioritario para comprar un Paquete de Entradas Oficiales de para el Gran Premio antes de que estén disponibles para el público general. El precio del Depósito Paddock Club es de 1.749,96 euros. Según explica la web oficial de la F1, una vez que los paquetes estén disponibles para su compra, podrá aplicar cada depósito individual a un Paquete de Entradas.

Entradas para el GP de Madrid de F1

Madring está de celebración, ya conoce la fecha en la que debutará en la Fórmula 1. Será del 11-13 de septiembre. No obstante, las entradas para el GP de España de F1 2026 no están a la venta todavía, saldrán próximamente. Pero en la web del trazado madrileño aseguran que todo aquel que esté interesado en adquirir tickets puede suscribirse para acceder a la preventa, y así tener acceso exclusivo a promociones y entradas anticipadas.

Igual que en Barcelona, para el GP de España de F1 en Madrid también se puede adquirir el Depósito de paquete de fans por 437,49 euros. La web oficial de la F1 recuerda que este depósito solo es válido para paquetes de varios días y no se aplica a paquetes de un solo día. Los depósitos no son reembolsables y se deducirán del precio total del paquete.

Calendario de la F1 2026

La Fórmula 1 ha hecho oficial su calendario para la temporada 2026, el primero en el que Madrid y Barcelona compartirán presencia. El primero en disputarse será el de la Ciudad Condal, del 12-14 de junio de 2026, mientras que el circuito de Madring debutará del 11-13 de septiembre. Además, cabe destacar que la temporada comenzará del 6 al 8 de marzo en Australia y cerrará del 4 al 6 de diciembre con Abu Dabi como última prueba.