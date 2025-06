Carlos Sainz tiene un sueño en Madrid: «Con pole y victoria me retiro por la puerta grande»

Carlos Sainz vivirá este sábado un sinfín de emociones al subirse por primera vez a un monoplaza de Fórmula 1 en su Madrid natal. Antes de la esperada exhibición por Madring con el Williams, el español atendió a los medios de comunicación y despejó cualquier duda sobre su relación con Fernando Alonso tras ser nombrado embajador de Montmeló. También dijo que su sueño es «hacer pole y victoria» en su tierra.

«A mí me llegas a haber dicho cuando tenía diez años y fui a mi primera carrera de F1 que iba a ser piloto… ganar una carrera, podios, me faltaba una cosa más que era tener el Gran Premio de casa a 20 minutos de mi casa aquí en Madrid. Se va a cumplir dentro de un año. Dar una exhibición por Madrid va a ser increíble, pero va a ser sólo un aperitivo de lo que viene el año que viene», comenzó.

«El Balón de Oro se lo daría a Lamine Yamal y mira que soy del Real Madrid, pero se lo merece», valoró. «¿Qué tal es la fiesta madrileña?», bromeó al ser preguntado por cómo les contó al resto de pilotos como sería Madring: «Estarán expectantes por ver el proyecto final y probarlo en el simulador. Voy a intentar que tenga carácter y personalidad. El evento va a ser un éxito porque cuando Madrid se pone un objetivo lo hace como Dios manda. Es una ciudad que lo da todo porque todo vaya genial y estoy convencido de que Madrid va a ser el GP de referencia de cara al futuro.

«Estamos hablando de dentro de un año y tres meses, no sé dónde voy a estar con mi Williams. Puedo asegurar a todos que estamos en una trayectoria ascendente. Es increíble el paso que hemos dado. Si me llegan a decir que estaríamos en Q3 luchando con los grandes habría firmado antes del tiempo que lo pensé», aseguró.

El sueño de Sainz en Madrid

«Hoy me preguntaban en una entrevista si prefería un podio en Canadá o una pole en Madrid y he elegido lo segundo. Me visualizo algún día luchando por un podio aquí en Madrid, creo que el año que viene podría pasar. Soñar es gratis y los sueños se cumplen. Ahora sueño con una pole en Madrid y una victoria en Madrid, sería puerta grande y me retiro», comentó.

«El circuito va a ser semiurbano, parte urbana y otra más abierta. Ahí es donde se está construyendo la famosa Monumental. Es donde vamos a poder diseñar un tipo de curva que nos transmite más. La parte urbana va a ser estilo curvas de Bakú o Singapur, pasando muy cerca de los muros. Siempre produce una sensación de adrenalina mayor», descifró Sainz sobre Madring.

«Creo firmemente que Madrid como ciudad, evento o GP tiene un potencial increíble, pero va a ser cosa nuestra dentro del proyecto demostrar a la F1 y al mundo entero de lo que Madrid es capaz de hacer como ciudad. Confío ciegamente y lo vamos a dar todo para que sea lo más divertido posible», prometió.

Así será Madring

«Es importante que tenga puntos de adelantamiento. Las Vegas es el ejemplo perfecto. Hay muchas formas de hacerte hueco en la F1, no todo son Mónaco, Suzuka o Silverstone. El evento es fundamental, ahora los pilotos vamos a circuitos como Miami, México y aunque no sean los mejores sabemos que tienen éxito y atraen patrocinadores, aficionados y negocios. Madrid también puede ser esto», afirmó Sainz.

Sobre si será Madring compatible con Montmeló, Carlos dijo: «Sé que Madrid y Barcelona son compatibles porque el año que viene vamos a correr en los dos sitios. Muy pocos pilotos tienen la suerte de tener dos carreras en casa. No sabemos si lo vamos a poder seguir teniendo o no. A Barcelona le deseo todo lo mejor, ha sido mi casa durante muchísimos años. Ojalá pueda tener dos carreras en casa toda mi vida deportiva».

«Si pongo ruedas de agua es para que los donuts me salgan mejor. Es para que el coche patine y poder dedicar a los aficionados más espectáculo. Creo que Williams está ahora mismo en el punto que merece la pena invertir en el año que viene. El proyecto de Williams lo que quiere es ser competitivo y ganar lo antes posible. Hay que aprovechar la oportunidad tan buena que da el cambio de reglamento», añadió.

Fernando Alonso y Montmeló

«Voy a intentar por todos los medios que sea un circuito que se pueda adelantar. Estoy intentando dar el punto de vista del piloto. Veremos el margen de maniobra que tenemos con las calles», dijo sobre la confección del trazado. «Sí, igual que la hay con el resto de pilotos de la parrilla. Somos rivales, pero también somos amigos. Fernando me ayudó mucho en la primera parte de mi carrera deportiva. Me alegro de que le hayan nombrado embajador de Barcelona. Si entre los dos podemos empujar para que haya dos carreras mejor», aclaró sobre el rol de Fernando Alonso con Montmeló.