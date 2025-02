La semana de invitados de El Hormiguero ha terminado con la visita de Fernando Tejero, uno de los actores más queridos de nuestro país gracias a sus papeles en series como Aquí no hay quien viva, La que se avecina y películas como El penalti más largo del mundo. Al programa de Pablo Motos ha acudido para hablar de la obra de teatro Camino al zoo, en la que habla de lo complicado que es ser uno mismo en la sociedad actual. Precisamente, el tema de la obra le ha llevado a abrirse por completo con el presentador valenciano y a contar cómo fue una de las peores épocas de su vida.

El andaluz está ahora mismo centrado en este y otros proyectos, por eso su entrevista ha llegado apenas unos días después de que desvelase que su etapa en La que se avecina ha terminado, por lo que ya no dará vida a su personaje de Fermín Trujillo. Entre sus razones, asegura que llegó al mundo de la interpretación para ir cambiado de papeles, por lo que estar tantos años dando vida al mismo personaje empezaba a ser un trabajo monótono. Con Pablo Motos ha dado más detallas de su decisión. «Creo que la vida son etapas, con un principio y un fin, y esta ha llegado a su fin. Agradeceré eternamente a los Caballero (los creadores de la serie) la oportunidad que me dieron, este personaje ha dado muchísimo, pero creo que ya está todo contado por mi parte. Está todo bien y estoy muy agradecido, pero yo, cuando llevo mucho tiempo haciendo lo mismo, necesito cambiar», asegura.

Pero, la parte más emocionante de su charla ha llegado cuando el presentador ha querido saber si es cierto que cuando llegó a Madrid para cumplir su sueño de ser actor y abandonar la pescadería de su familia, fingió ser heterosexual, pese a que tenía claro que era homosexual. Todo, tal y como ha contado, era una coraza por miedo al rechazo que siempre había recibido.

«Esto pasa y tiene consecuencias. Es duro fingir durante tanto tiempo ser quien no eres y es muy necesario ser quien uno es. A quien le guste bien y a quien no a freír espárragos», ha admitido ante las cámaras. Eso le costó que, a sus 27 años, todavía no hubiese tenido ningún encuentro íntimo con nadie, pero asegura que sí para aparentar a los demás.

Este miedo a ser rechazado le llega a Fernando Tejero por culpa de lo que sufrió en su Córdoba natal muchos problemas: «En mi infancia y adolescencia fue complicado. Viví en una época en la que te señalaban con el dedo». Además, ha explicado que durante mucho tiempo «sufrí bullying y el repudio de la gente», motivo por el que cuando tuvo dinero y el valor suficiente, marchó a Madrid para alejarse de aquel infierno.

Por suerte, en su llegada a la capital, encontró una nueva forma de vivir y entrar en la escuela de Arte Dramático, donde aprendió a valorarse y a apreciar cómo era. «Allí nos enseñaban a aceptarte como tú eres, a hacer monólogos personales. Me abrí y fui la primera vez que dije que era homosexual. La gente reaccionó bien, el problema lo tenía yo por lo que había pasado de pequeño», ha contado.

Pese a que ya es un adulto y ha podido hablar abiertamente de su sexualidad, sigue emocionándose al pensar en lo mal que lo pasan otros jóvenes. «He leído una noticia de una paliza a un chico por ser homosexual. Tengo miedo porque quien te dice que cualquier día no te encuentres con un cuatro exaltados y te dan una paliza», ha dicho al borde de las lágrimas.

La complicada vida de Fernando Tejero y sus parejas

Hay que tener en cuenta que el actor no ha tenido una infancia nada fácil, ya que con tal solamente nueve meses de edad tuvo que irse a vivir con sus tíos por una grave enfermedad de su madre. Lo que iban a ser unos meses, terminaron siendo 14 años, pero siendo un adolescente tuvo que regresar a casa de sus padres por un cáncer que padecía su tía.

Por si no fuera suficiente, en una entrevista en la cadena SER confesó que con tan solo seis años fue abusado sexualmente por un chico más mayor que él. «Es muy duro. Mucha terapia, mucho psicólogo. Intentando colocarlo como puedes. Hay que ir al psicólogo», reconocía en aquella charla.

Tras los problemas de su adolescencia, Fernando decidió guardad su intimidad, evitando hablar de su sexualidad cuando se convirtió en la persona más famosa de España gracias a Aquí no hay quien viva. No fue hasta el año 2014 cuando hizo público que era homosexual y desde entonces no se le ha dejado de relacionar con algunos de los hombres más famosos de nuestro país.

Por su vida han pasado el modelo Miguel Ortiz, conocido por ser el ganador de Mr. Gay España en el año 2012; el cantante Pascual Cantero, conocido como Muerdo, con el que rompió en el año 2017; y salieron a la luz unas fotos junto a Pol Badía, ex de Adara Molinero y concursante de Gran Hermano, aunque el actor negó que fuera una relación sentimental.